【NBA明星賽】期望成為歷史第一人　拿芬挑戰難度參加三分球大賽

要進步就要不斷挑戰自己極限，當一項能力能夠達至癲峰，便再向其他目標進發，「入樽王」拿芬的入樽技巧出神入化，連續於2015年及2016年兩奪明入樽賽冠軍，隨後他以入選全明星為目標淡出入樽賽。今屆明星賽於芝加哥舉行，本以為拿芬會主場出擊入樽賽，不過他決定挑戰三分球大賽，與衛冕的祖哈里斯（Joe Harris）競逐冠軍。

今屆入樽賽有艾朗哥頓（Aaron Gordon）回歸，球迷們以為能夠可以一睹兩位入樽高手再次一決高下，不過大家的如意算盤似乎打不響，皆因拿芬已經確定出戰三分球大賽。

拿芬（中）近年表現越打越出色。（Getty Images）

曾經說過自己在入樽方面已經不需要證明甚麼，拿芬透露其實早前曾有一絲念頭應允出戰入樽賽，惟他有一個條件：「我收到入樽賽及三分球大賽邀請，如果我能夠同時入選明星賽的話，我會想以全明星球員身份為觀眾帶來精彩表演，嘗試同時參加3個賽事，可惜最後未能如願。」

拿芬除了入樽了得，他更努力練習三分球技巧，為自己增添多一個進攻板斧。（Getty Images）

拿芬今季在三分球方面表現不俗，他目前410次起手命中154球的37.6%三分球命中率，暫列第8位，「只要我能夠保持節奏，我相信能夠勝出三分賽。」拿芬信心滿滿，挑戰成為歷史上首位球員同時稱霸入樽賽及三分球大賽。不過他聲言為了勝利再加多三分球練習，與衛冕的祖哈里斯、崔楊格（Trae Young）等球員決一高下。

三分球大賽參賽者一覽：

+ 4 + 3 + 2

入樽賽名單一覽：

技巧挑戰賽名單一覽：

+ 5 + 4 + 3

以高比的方式送別：