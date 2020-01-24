【NBA明星賽】新人當錫入占士陣容　甘巴獲加後來居上奪東岸正選

經過多輪投票後，NBA新一屆全明星賽隊長及正選陣容亦正式出爐，不出所料由勒邦占士（LeBron James）及「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）分別擔任西、東岸隊長，湖人主帥禾高（Frank Vogel）亦會為「占士隊」擔任教練。

第69屆NBA明星賽將於2月16日在芝加哥舉行，東、西岸共10名正選球員是由票選產生，其中球迷票數佔50%，球員及媒體票數則各佔25%。每張選票挑選5名球員，分別是2名後衛以及3名前場球員。經過兩輪投票後，全明星賽的隊長及正選陣容亦出爐，由東、西岸得票最高的艾迪杜高普及占士分別出任隊長。

占士與艾迪杜高普再次成為明星賽隊長。（NBA All Star instagram）

至於正選陣容方面，結果一如以往「西強東弱」。今年西岸全明星賽正選陣容也不例外，有「超級新人王」當錫（Luka Doncic）正選上陣，加上去屆為速龍拿下總冠軍兼獲選為FMVP的尼納特（Kawhi Leonard）、湖人重心勒邦占士及「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）以及目前高鋸今季得分王的夏登（James Harden），組成星級的夢幻組合。

超級新人當錫首次在全明星賽打入正選陣容。（NBA All Star instagram）

占士隊其餘正選：

除了東岸隊長艾迪杜高普之外，東岸方面不乏新面孔，崔楊格、施亞琴（Pascal Siakam）均是首次成為明星賽正選，崔楊格得知自己成為正選後，更激動得哭成淚人。至於艾比迪（Joel Embiid）則是第3次出戰明星賽，甘巴獲加（Kemba Walker）雖然在次輪票數落後K.艾榮（Kyrie Irving），不過他後來居上在東岸後場得票第2名，順利成為正選。

去季贏得常規賽MVP的艾迪杜高普甚有觀眾緣，令他高票成為東岸「票王」。（NBA All Star instagram）

艾迪杜高普隊其餘正選：

崔楊格得知成為正選一刻非常激動：

Trae Young got emotional after hearing he was named an All-Star starter 🙏



(via @goodysav) pic.twitter.com/3plfAeZ594 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2020

至於其他陣容方面，將由東、西岸兩位隊長在餘下的正選球員中選出，令組隊不受東、西岸限制，隊長「選秀」將於美國時間2月6日進行。