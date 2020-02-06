【RIP Kobe】球迷獨有方式悼高比拜仁　拍波跑半馬2小時7分完成

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）於美國時間27日在洛杉磯一宗直升機意外中罹難，時至今日球迷亦以自己的方法在這十日間，「馬拉松式」地悼念。就連真正的馬拉松賽事中也能見到高比的「身影」。

直升機墜毀，41歲的高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲次女Gianna雙雙葬身濃煙之中。突如其來的惡耗，高比的離世影響各個界別，全球的紀念聲音延續至今。

沿路圍觀的人都大叫「Kobe」以示支持。（Twitter截圖）

在美國加州亨廷頓海灘的一場半馬拉松賽事中也能見到高比「蹤影」。一名男子穿上湖人高比背號「24」 的短袖衫， 一邊跑一邊控球前進，此舉引來路人叫着「Kobe、Kobe」以聲音支持。

Michael Sweet身形健碩，大概是因為小時候曾接觸美式足球和欖球。（Michael Sweet Instagram）

21.1公里的路途，Michael Sweet穿著Kobe的T-Shirt控球前進。（Twitter截圖）

穿著Kobe背號「24」T-shirt的Michael Sweet在人群中突圍而出，最終以2小時7分鐘完成半馬賽事。（Twitter截圖）

今年30歲的Michael Sweet就這樣持球跑完21.1公里，以2小時7分鐘完成賽事，賽後他表示自己這樣做是因為欣賞高比以及為他和他的家人做一些事：「我希望讓他的家人看見他（高比）影響過這麼多的人，我想他會喜歡的。」

從強姦案風波後，Kobe洗心革面，影響世界的不僅是對籃球界的貢獻而是作為一個丈夫和爸爸的身份。（Getty Image）

即使不是籃球或NBA球迷，高比拜仁幾乎無人不曉；有被捧為神一樣境界的高比，也有人一樣犯過錯的曾經。熱愛美式足球的Michael Sweet直言自己除了喜歡看高比打球，但更多的是因為他是一個很好的人。在經歷2003年一次強姦案風波後，高比重新建立形象：好爸爸、好丈夫。「世界開始看著他成為一個好父親，也看到他為世界做了些甚麼，這已遠遠超越了籃球的領域。」Michael 則用小小的舉動，紀念高比為自己帶來啟發。