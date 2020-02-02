【RIP Kobe】迪士尼繼承人轟高比　重提03年強姦案：「別神化他」

高比拜仁（Kobe Bryant）早前與13歲女兒Gianna遇上直昇機意外，機上9人無一生還，Kobe終年41歲。一代NBA巨星殞落，全球體壇一片愁雲慘霧。 迪士尼「太子女」Abigail Disney近日突然發聲，重提2003年高比涉嫌強姦案，呼籲各界「不要再神化Kobe」，更叫閱讀她這24篇推文的人接受「他是個強姦犯」的事實。

這名60歲迪士尼繼承人美國時間周六突於twitter狂出24篇twitter，重提當年往事，並告誡世人避免神化高比。Abigail Disney日前分享過《華盛頓郵報（Washington Post）》一篇名為《懷念高比拜仁需要真相之錘》的文章，正正關於高比拜仁17年前涉嫌強姦一事。她美國時間周六（2月1日）於twitter說出自己感受，更寫道：「這男人是個強姦犯。接受現實吧。」

高比拜仁2003年惹上官非，向公眾道歉一度落淚。（Getty Images）

拜仁最後與指控者庭外和解。（Getty Images）

Abigail Disney一開始就指自己曾被侵犯過，對有類似經歷的女性感同身受，所以不能不發聲。她於其中一篇推文寫道：「我亦哀悼Kobe。他生前亦努力嘗試做個真正的好人，但這改變不了他強姦了某個女子的事實。」她又將高比與撞死人的醉酒司機相比：「他無意（撞死人）是否就可以免了他殺人之罪？如果他說他不是那麼醉或不知道自己醉了，或者不是有心撞死人，又抑或是真的真的真的感到抱歉，那就可以免了他的罪行嗎？」她自己回答說：「當然不可能了。」

她作結時說：「我們應該為高比拜仁的離世致哀，我們應該向他的女兒致哀，為他的家人及機上其餘死難者感到傷痛。這意外太可怕了。不過，他不是神，不要再神化他了。就是這樣了，別再神化這男人了。」

Abigail Disney於網上炮轟已離世的高比拜仁。（Getty Images）

網民反應兩極

這個世界多媒體霸主「太子女」的真心說話引來的反應兩極，有人寫道：「突發新聞：多媒體帝國繼承人因為生命完全空虛且沒意義，選擇出來幹些無謂事。」這個回覆獲得過百個retweet。當中亦不乏女性網民批評，指她無權批判他人，「上帝才有最後的話事權，應當小心自己臨終一日」。不過，亦有網民力撐，感謝她為受害人發聲，其中一名附和者說：「我見到了體壇人物在侵犯他人後獲得那種激動的辯護。」

高比死後，全球都哀悼這名NBA一代巨星的離世，但亦有不少人重提2003年的事件。一名《華盛頓郵報》女記者曾因於網上分享事件的報導被停職，事件使得這份美國首都報章受到不少責難。雖然《華盛頓郵報》最終撤回停職處分，但仍批評該記者的推文「不適時」。

Kobe離世後，球迷的悼念活動持續。（Getty Images）

據報，高比拜仁2003年到科羅拉多接受膝蓋治療，接受水療後問櫃檯職員可否帶他觀光。觀光後高比邀請該女士到其酒店房間，並親吻起來，拜仁指隨後的事是經同意的性行為，但該女子指控高比拜仁強姦了她。法庭文件披露了該女子的頸部有瘀傷，陰部亦有受傷。

不過，案件正式審理前已經完結，由於指控者拒絕出庭作證，最後高比拜仁與該女子達成庭外和解。拜仁事後向她道歉：「雖然我真的相信二人之間的行為是得到同意的，但我現在明白這非她本願，亦不是如我一般看待這次事件。」