【ABL】前東方「戰神」艾利諾心繫香港　閉門作賽緣慳球迷表失望

效力東方龍獅期間，艾利諾為球隊立下不少汗馬功勞，先後贏得東南亞職業籃球聯賽(ABL）總冠軍、本地甲一聯賽總冠軍，標青的戰績加上親切性格令他深受球迷歡迎。經過3年以來在香港打滾，艾利諾新球季轉投另一支ABL球隊新加坡騰飛之獅，本來上周隨隊到灣仔修頓室內場作客香港東方，惟最近武漢肺炎疫情狀況需要閉門作賽，令他感到有點失望。

深受球迷歡迎及熱愛的艾利諾，去年於甲一完季後不久宣布離隊，轉投另外一支ABL新加坡騰飛之獅，引來球迷們不捨。經過大半季ABL賽事，本來艾利諾於上周五（1月31日）以客隊身份重踏修頓球場，預料會有大量球迷入場再次親眼一睹「戰神」風采，可惜由於武漢肺炎疫情關係，令賽事改為閉門作賽，球迷無法以他們的方法迎來艾利諾的「回歸」。失望的可不只有東方球迷，對艾利諾而言一樣有同樣感受：「雖然能勝出作客賽事很高興，不過我有點因為球迷入場而不開心。」

再次踏入修頓這個場館，可惜艾利諾不再穿上大家熟悉的球衣。（任祉羲攝）

可惜因為閉門作賽的關係，球迷無法在修頓親眼次見到艾利諾的球技。（任祉羲攝）

在香港度過了3個寒暑，日子不算長，但絕對不算短暫。在同一個城市生活了3年，香港對艾利諾稱得上是半個家，「我很想念香港，當然如果今場作客有球迷便會更加特別，起初一知道將會閉門比賽，我第一個反應是失望，想着為何不能改期處理。」香港近月受武漢肺炎影響，確診個案數目上升令到人心惶惶，香港這個「家」面對逆境，艾利諾真誠地祝福：「香港要stay strong！」

雖然已經離開香港發展，不過香港對於艾利諾（右）而言是另一個家。（任祉羲攝）

同一位球員，同一個場館，可惜身穿球衣的顏色已從藍轉紅，昔日的隊友亦變成場上的敵人，艾利諾直言對此感到奇怪。不過，仍舊效力香港東方的老戰友李琪卻有不一樣的感覺，「我又不感到奇怪，過往練習時不乏彼此對抗的情況。」再見以往一起在場內的合作的拍檔，李琪不禁沉醉在回憶之中，「跟艾利諾3年以來的隊友，當中有不少深刻回憶，他是一位超級優秀的外援，有實力、人品佳而且有領導才能。大家相處融洽，他亦協助我們拿下不同的冠軍，他於這3年來奉獻許多。」艾利諾32歲來到香港落班，35歲依舊馳聘球場，李琪亦祝福好友：「我能夠看到他很開心，很高興他繼續籃球生涯，真的很喜歡他打球的方式，知道他於新加圾發展很好，亦為他高興。」

艾利諾與昔日隊友在球場內變成競爭對手。（任祉羲攝）

與艾利諾3年的隊友生活，李琪直言太多美好回憶，亦樂見艾利諾現在有好的發展。（任祉羲攝）