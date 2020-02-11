【NBA】字母哥喜獲麟兒缺席賽事　隊友米杜頓傳授育兒心得

目前以46勝7負的高踞NBA榜首的公鹿今天主場迎戰帝王隊，未受考驗地以123：111取勝，不過心水清的球迷會發現今天陣容缺少得分主力「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo），皆因他要親自迎接兒子誕生，初為人父的他相當興奮，更在網上與大家分享他的喜悅，更公布兒子長達24個字母的名字。

艾迪杜高普全名（Giannis Sina Ougko Antetokounmpo）長度在聯盟可算是數一數二，他的初生兒子名字一樣繼承父親風格。「升呢」做爸爸的字母哥今天特地向球隊請假，全為親眼見證寶貝兒子來到這個世界，他更第一時間在社交媒體上公布喜訊，同時向大家宣布「字母仔」的名字為「Liam Charles Antetokounmpo」，總共有24個英文字母，長度能夠媲美父親的名字。

艾迪杜高普三兄弟名字長度可算是稱霸聯盟。（艾迪杜高普instagram）

字母哥與女友早前興奮地舉行「Baby Shower」，與親友們分享準備迎接新生兒的喜悅。（艾迪杜高普instagram）

雖然艾迪杜高普未有公開初生兒的樣貌，不過單從他的文字中便感受到他成為父親的快樂。高興的除了艾迪杜高普之餘，他的公鹿隊友同樣沉浸在喜事的快樂之中，米杜頓（ Khris Middleton）更大力傳授育兒心得：「我在女兒誕生之前從未學習更換尿片，一定要學懂快速更換尿片，這是我的經驗之談。還有，記緊要聽媽媽的話，她叫你做甚麼便要做，否則你會感受到前所未有的憤怒。」

艾迪杜高普今天缺席球隊與帝王一戰，原來是準備迎接兒子誕生。（Getty Images）

為了保護兒子，艾迪杜高普沒有公開兒子容貌，不過他正式向大家介紹兒子的名字。（艾迪杜高普twitter）

米杜頓樂於向新手爸爸艾迪杜高普分享育兒心得。（Getty Images）

至於另一位同樣是「爸爸級」的隊友比歷素（Eric Bledsoe）笑言他們會提供幫助，不過最後還是要靠艾迪杜高普自己摸索如何成為父親：「當然他已經各我們提問過某些情況下的問題，我們也給他一點提示，不過最後還是要他跟球場上一樣，需要自己想辦法解決。」