高比拜仁長眠小墓園內有另一超級巨星　墓地一度廿年沒有墓碑

上月因直升機意外逝世的一代籃球巨星高比拜仁(Kobe Bryant)與次女Gianna,家人和親友早前已經為兩人舉行葬禮。高比長眠的墓園面積雖然不大,但綠草如茵環境清幽,還有另一位名氣不遜高比的超級巨星,也在此地入土為安。

41歲的高比拜仁與13歲次女Gianna離世後,全球籃球迷仍在哀痛之中。高比拜仁的家人2月7日已在加州Pacific View Memorial Park and Mortuary墓園,為高比和Gianna舉行葬禮,父女一起長眠於此。葬禮之中沒有任何人攝影,所以沒有照片流出。

這個私人墓園面積僅45英畝,不過環境和位置一流。墓園位於加州西面沿岸,一如其名可遠眺太平洋景色。對於高比家人而言,位置亦算方便,墓園距離高比拜仁一家位於加州豪宅區新港海灘(Newport Beach)的大宅,只有約8.7公里,車程只需約10分鐘。

高比拜仁和他的女兒Gianna因直升機意外離世,令世人傷痛。(Getty Images)

高比拜仁父女安葬的墓園,距離高比拜仁一家位於新港海灘大宅車程只需約10分鐘。(Google Map截圖)

不過數到這個墓園最出名的地方,是高比安葬此地之前,同時亦是一代荷李活巨星尊榮(John Wayne)的長眠之地。

這位以飾演西部牛仔角色深入民心的影星,曾兩度奪得奧斯卡最佳男主角,1979年因胃癌逝世,享年72歲。然而尊榮的墓地初時並無墓碑,後來時隔20年,才在1998年添上。他的兒子Ethan 2004年接受訪問時稱,父親墓地一度不設墓碑,是出於對長眠在尊榮附近家庭的尊重,「他們不想摯愛的墓地被人踐踏」。

他補充說,由於父親與影迷關係密切,相信會對粉絲探望感到高興,所以後來他們又添上墓碑,方便影迷到場,「如果他們想去看他,那是一件美事。父親曾對他人有重大影響。」

尊榮的墓碑上刻有昔日美國西部背景加上一個西部牛仔,加上他的名字和旁邊插上小型美國國旗,可說是相當易認。上面亦刻有他的名句:

“Tomorrow is the most important thing in life.

Comes into us at midnight very clean.

It’s perfect when it arrives and it puts itself in our hands.

It hopes we've learned something from yesterday.”

