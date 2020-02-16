【NBA明星賽】三分大賽希特1分險勝　全場僅中6球「Dew Ball」

2020年芝加哥明星週，一如以往在明星賽前的周末先有三分球大賽、入樽賽等打頭陣。其中三分球大賽，帝王的畢地希特（Buddy Hield）在「Money Rack」上射入最後一球，終以一分險勝太陽的戴雲卜克（Devin Booker），有驚無險捧走三分球大賽的獎盃。

今年新增的遠距離「Dew Ball」並不容易，皆因全場共22次機會，眾將只射入6球。（Getty Image）

三分大賽再添新鮮感

三分球大賽繼2014年改革後，再度嘗鮮。為了迎合聯盟「Logo shot」的潮流，在6英呎遠的距離新增兩個起手位置，射入即可獲3分；每名參賽者射球數由原來的25球增加至27球，時間也多加10秒改為70秒，因此今年新增的「Dew Ball」也讓總分則由34分變為40分。

戴雲卜克雖然最後落敗，但首輪和決賽分別射入27分和26分，更包辦三球「Dew Ball」，成績相當不錯。*（Getty Image）

夏里士無緣衛冕

今屆的三分球大賽共8位球星參加，但最後只有畢地希特、戴雲卜克和巫師射手貝頓斯（Davis Bertans）殺入決賽。今年力爭衛冕的夏里士（Joe Harris）於首輪只射入20分，無緣下一輪，而鷹隊控衛崔楊格（Trae Young）、熱火的鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）、黃蜂後衛D格拉咸（Devonte Graham）以及公牛的拿芬（Zach LaVine）都在首輪被淘汰。

首位出場的崔楊格手感平平，只射入15分，隨後出場的參賽者分數節節上升，戴雲卜克更射入首個27分，全取兩球「Dew Ball」讓對手捏一把汗。緊接出場的畢地希特和貝頓斯均全取5球「Money Ball」，表現出大心臟一面，兩人分別射入27分和26分，齊齊殺入下一輪。

畢地希特最後一球奠勝，順利捧起獎盃。（Getty Image）

戲刻性的勝利，卜克也不得不佩服。（Getty Image）

決賽中，貝頓斯雖然在「Money Rack」射入4球，但因早段太多失分，最後只能以22分完賽。戴雲卜克則保持住水準，1球「Dew Ball」，加上時間控制得宜，最後的零度「Money Rack」開始放慢手腳，射入3球最後以26分完成。但畢地希特也手感不俗，全取45度的所有入球，但最後的「Money Rack」，前三球都命中錄25分，在本應能反超的第4球卻彈框而出，全憑第5球「穿針」才能拿下27分，1分險勝戴雲卜克。

今年新增「Logo shot」距離的「Dew Ball」全場眾人僅中6球，其中卜克射入的就佔全數的一半，卻敗給了最後的「Money Ball」。