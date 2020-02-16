【NBA明星賽】繼韋迪後熱火第2人　艾迪巴約勇奪技巧賽冠軍

在明天的重頭戲NBA全明星賽之前，各項單項賽事今日（16日）上演，其中艾迪巴約（Bam Adebayo）與沙邦尼斯（Domantas Sabonis）在技巧挑戰賽分別淘汰其他對手，進入決賽階段，艾迪巴約技勝一籌，先命中致勝三分球，成功高舉技巧挑戰賽冠軍寶座，更與現場的前熱火隊友韋迪（Dwyane Wade）慶祝。

技巧挑戰賽一共有8位球員參賽，分為4組進行淘汰賽，最後由艾迪巴約、施雅琴（Pascal Siakam）、米杜頓（Khris Middleton）出線，沙邦尼斯亦淘汰衛冕的泰譚（Jayson Tatum）晉級四強對賽。艾迪巴約及沙邦尼斯再下一城打入決賽，二人先要控球避過障礙干擾傳球，然後再來一記走籃，取回皮球後再控球跑回三分線。起初艾迪巴約稍為領先沙邦尼斯，不過他射失兩記三分球，直到第3球才清脆命中，令他成功贏得技巧挑戰賽冠軍。

艾迪巴約成功捧走技巧賽冠軍。（美聯社）

艾迪巴約奪冠後，令他成為繼熱火名宿韋迪於2006年、2007年封王後，第2位贏得技巧賽冠軍的熱火球員，這令艾迪巴約在頒獎後，特地到場邊與同場的觀賽的韋迪擁抱慶祝。其實艾迪巴約過往三分球表現麻麻，尤其今季11次起手僅得1次命中，故此挑戰賽最後一擊要以三分球完成對他而言有點難度，不過艾迪巴約以自己的表現證明他的實力，打破外界認為他「三分唔掂」的概念。

生涯只命中4球三分球的艾迪巴約，在這次的技巧挑戰賽終於證明自己的能力。（美聯社）

艾迪巴約改進的三分球技術

「我想將這個獎項獻給媽媽。」艾迪巴約生於單親家庭，母親含辛茹苦地照顧他成長，生活雖不富裕，但仍盡一切努力將最好的都給予兒子，這令艾迪巴約相當孝順、感恩：「她經歷了許多困難去提升我們的生活水平，她仍然努力令我快樂及令房子有家的感覺。我沒能給她太多，但是我會繼續跟她分享我獲得的榮耀。」

艾迪巴約將冠軍獻給一手培養他的媽媽，非常孝順。（Getty Images）

對於繼韋迪之後再有熱火球員贏得技巧賽，艾迪巴約不免對此感到興奮，並在頒獎後走到場邊與身處現場的韋迪擁抱慶祝，相信韋迪一直給予這位前隊友不少鼓勵，這亦令艾迪巴約不諱言想「成為他」並傳承韋迪的精神，在熱火繼續發光發亮。

頒獎過後，艾迪巴約走到場邊擁抱前隊友韋迪。（影片截圖）