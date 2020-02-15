一連三日在芝加哥舉行的NBA全明星賽，由新秀挑戰賽（The Rising Stars Challenge）掀起序幕，結果由威廉臣及崔楊格領軍的「美國隊」，以151：131擊敗有當錫在陣中的「世界隊」，而賽事亦一如既往地充滿「個人色彩」並娛樂性十足。

在今季「新秀狀元」威廉臣（Zion Williamson）﹑莫蘭特（Ja Morant）及崔楊格（Trae Young）領銜的美國隊，迎戰由當錫（Luka Doncic）﹑RJ巴納特（RJ Barrett）及八村壘等坐鎮的世界隊，為今年明星賽周末打頭陣。最終美國隊以151：131擊敗世界隊，贏得今年的新秀挑戰賽，而效力黃蜂的二年生布歷捷斯（Miles Bridges）則獲膺最有價值球員。

效力黃蜂的布歷捷斯成為今次賽事MVP。（路透社）

新秀挑戰賽精彩戰況（按圖放大）

明星賽周末一向都以娛樂性十足見稱，今年的新秀挑戰賽亦能滿足球迷的願望。2018年選秀最搶鏡的球員必定是當錫及崔楊格，二人除了球風相近，亦首度入選全明星賽。十分擅射三分球的兩名二年生，在今仗亦一展身手，不約而同地射入4個三分。當錫在完上半場前，在中圈附近射入一記長遠程三分球，建功後亦不禁與身旁楊格興奮地相擁。

當錫攻入壓哨三分球後，二人興奮地相擁。（路透社）

LUKA DONCIC FROM HALFCOURT pic.twitter.com/ldJpqCmBn6 — Nick Angstadt (@NickVanExit) February 15, 2020

除了三分球外，精彩的入樽鏡頭絕不可少，而威廉臣及莫蘭特的配合亦令人拍案叫絕。二人曾經是在高中時期的隊友，今仗可見二人的默契十足，在開賽早段莫蘭特已交出一記跨越半場的「拆你屋」，及後莫蘭特更以胯下插花交出另一球「拆你屋」，使球迷看得如痴如醉。

二人在完場前亦「同場加映」花式入樽賽，給予威廉臣機會一展其驚人的彈跳力，只可惜三次嘗試亦「炒樽」，而莫蘭特的穿後手入樽同樣失敗。

2020年明星賽周末賽程（按圖放大）