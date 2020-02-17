【亞洲盃外圍賽】關島突拒港籃入境　女總統：我不能讓市民冒險

近月由於武漢肺炎疫情擴散情況嚴重，本港不少比賽延期、取消，現在甚至影響到國際比賽。 香港男子籃球隊原定於本周四（20日）作客關島舉行FIBA亞洲盃外圍賽，惟目前未有任何確診個案的關島突然落閘，拒讓港隊入境作賽，香港籃球總會亦緊急與國際籃協（FIBA）溝通，待回覆最新安排。

近月由於武漢肺炎疫情擴散情況嚴重，各國陸續實施不同的防疫措施，菲律賓、越南分別對中國、港澳地區實施旅遊禁令，已令東南亞職業籃球聯賽（ABL）賽程大受影響，如今延期或改期情況已波及至國際賽事。

香港男籃出戰國際賽事再遇阻滯。（資料圖片／鄭子峰攝）

港隊本來於明天出發，先作客關島再出戰澳洲一仗，不過因應關島政策，或需再作安排。（資料圖片／鄭子峰攝）

港隊今次出戰亞洲盃外圍賽可謂一波三折，原定於2月20日及23日由香港主場出擊與關島及澳洲對戰，因為武漢肺炎在亞洲地區大為擴散的關係，改為香港首先作客兩隊。

主場變作客，其後港隊因為康文署封場至3月初關係，令到教練難以安排場地備戰，球員們只能私下練習或健身保持狀態。

港隊原定本周二（18日）出發，經歷6程航班出戰兩場比賽，不過由於關島突如其來的新政策，令球隊面臨被拒入境的困局。

早前康文署封場令港隊苦無場地訓練，現在賽程再次受阻，相信令港隊教練安慶健相當頭痛。（FIBA官方圖片）

關島女總統Lou Leon Guerrero於周一（17日）突然宣布拒絕港隊入境：「我不能讓市民冒險，包括關島籃球代表隊也不應面對被感染的風險，因此我必須禁止這次比賽。」西太平洋小國關島人口只有16.4萬，與香港距離3300多公里，全球多個國家陸續爆發武漢肺炎，至今關島仍守住0感染紀錄。

由於事出突然，香港籃總向FIBA溝通了解作客關島的安排，港隊的準備亦相當被動，目前仍然靜侯對方回覆最後安排決定。