【NBA與我】來自奴域斯基的正面力量　歐陽維江41號的信仰

不論任何年齡或性別，大家成長階段總有一、兩個喜歉的球星。也許你喜歡高比拜仁（Kobe Bryant）、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、奴域斯基（Dirk Nowitzki ）、積遜威廉斯（Jason Williams）或是洛文（Dennis Rodman）...... 莫說是收集球衣、球員卡或簽名，偶像的一舉一動、一言一語都能撼動你的態度、精神，甚至令你穿上跟他一樣的球衣號碼，彷彿在籃球路上有偶像的陪伴；今次讓我們認識甲一球員歐陽維江與奴域斯基的故事。

不論哪個界別的球員，要做到「一生一球會」絕非易事，足球界會聯想到效力羅馬25年的托迪（Francesco Totti），籃球界會憶起於湖人度過20個年頭的高比，還有不得不提到的「德國槍」奴域斯基。現今世代要談忠誠並不容易，尤其球會在商言商，每個球員交易背後總有不同利益考量，就算球員希望忠誠也未必如願，偏偏奴域斯基與獨行俠之間的情誼故事，卻深深感動了在地球另一端的歐陽維江。

奴域斯基以其2.13米身高，攻防具備加上三分球絕技，令他多年來屹立不倒。（Getty Images）

奴域斯基在獨行俠度過了他21年在NBA的職業生涯，「一生一球會」的忠誠令他成為傳奇中的傳奇。（Getty Images）

「41號」的無形連結

「以前沒特別留意NBA，只是中一時要選一個背號，看到奴域斯基與我都是大前鋒位置，覺得他那麼高大竟然那麼靈活又可以射三分球，慢慢地學習他作為大前鋒在場內的一舉一動。」維江起初將奴域斯基視作模仿對象，不過穿起「41號」後，這數字逐漸成為維江與偶像之間一種無形連結，令他開始著迷這位來自德國、在美國NBA打滾的傳奇：「從他生涯中期我更加沉迷，看到忠誠的重要，願意減薪吸引更多球員，為球隊付出不介意犧牲小我。」共富貴容易，共患難困難，奴域斯基與因獨行俠而初次踏足NBA，亦在獨行俠為他NBA生涯寫上句號，這份忠誠的精神撼動了維江，令他對這位傳奇球星更加着迷。

自中學時代開始穿起41號球衣，維江不僅學習偶像的一套，更將之化為己用。（任祉羲攝）

奴域斯基宣布賽季末退役一刻，紅了眼眶不僅本人，還有維江：

來自「41號」的信仰

隨住年月增長過去，奴域斯基之於維江不僅是偶像而已，更像是一種信仰存在於他的心內。當我們面對困難或會依靠信仰，每當維江缺乏自信時，振作的力量便來自於胸前那「41號」：「有時臨比賽出場前會缺乏自信，便會緊握『41號』提醒自己不能只防守或傳球，一定要像奴域斯基般幫忙進攻。」這樣像是偶像隔空對自己精神喊話，「這是我自我鼓勵的方式。」維江尷尬地笑着分享。從中學時期絕少進攻到改變自己，分擔進攻工作，到成為福建、滿貫隊長肩負領袖責任，現在看來球場上的維江不乏奴域斯基的影子。

維江模仿住偶像的單腳後仰跳仰，但他笑指怎樣都「扮唔似」。（任祉羲攝）

不僅防守，在偶像的影響下，維江不時提醒自己要進守兼備，這是他穿上41號的體悟。（任祉羲攝）

兩位相似的「41號」

一直覺得每位球員喜歡的球星偶像，總會跟他們本來性格有點相似，就如早前幾位本地球員訪問，蘇伊俊就如積遜威廉斯般從比賽「Have Fun」、李嘉耀仿似洛文的「Trash Talk之鬼」、司徒偉傑像是翻版的奧尼爾，歐陽維江身上同樣有一種像奴域斯基的沉穩氣質，「我真係覺得自己幾似佢，哈哈！」維江坦白地說，雖然不認識也未曾接觸過偶像，但偏偏在對方身上有種似曾相識的感覺：「感覺他不多說話但非常正面的球員，希望自己能多做一步讓身邊人或隊友有正面的回應及影響。」

維江日常不會太常收藏球星相關產品，奴域斯基人偶由太太送贈，他相當珍惜。（任祉羲攝）

要對得住「41號」

「41號」對維江而言一直不僅是號碼，更是一種精神象徵，從中學時期開始穿起「41號」至今接近廿載，維江的成長及表現對得起「41號」嗎？「我覺得對得住㗎！」從以前於防守施壓，到現在能夠進攻貢獻更有不俗的三分球手感，這些都是維江不斷求進的成果，「奴域斯基既能得分亦能穿插或牽引為隊友製造空間，這是數字未必能反映到無形貢獻，自己這方面跟他頗相似。」

象徵了維江青春的奴域斯基。（任祉羲攝）

「41號」的傳承

20年過去，當日的小伙子都成家立室，擁有屬於他的家庭及小兒子。雖然奴域斯基在兒子成長時已經退役，惟這位爸爸期盼能將這份崇拜傳承兒子：「我一定會跟他分享爸爸喜歡這位厲害球員，要是他會運動的話都要穿『41號』。」生命影響生命雖是老掉牙的道理，惟奴域斯基對維江的啟發，維江將之傳予兒子，這種生命間的運結會一直流轉下去，這就是體育人難以言喻的感覺。