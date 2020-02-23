【亞洲盃外圍賽】惠龍兒「雙雙」難逆轉　港隊不敵澳洲三分雨落敗

經歷賽前因武漢肺炎疫情嚴重影響，先由主場變作客、再到作客關島因總督阻港籃入境或需到澳洲中立場作賽，最後關島還是拒絕中立場需另作安排。 一波三折後，香港男子籃球隊20日順利出發到澳洲出戰亞洲盃外圍賽，到埗後立即備戰賽事，周日（23日）挑戰東道主澳洲，面對手風甚佳以及全場緊迫的澳洲隊，港隊難以突圍，惟眾將仍然找尋機會進攻，憑惠龍兒、梁兆華、蔡再懃內外開弓加上隊友協防，嘗試縮窄分差，可惜早段失分太多未能扭轉形勢，最後以52：115落敗。

面對高度、身形差異，加上澳洲三分外投以及籃底力量，令港隊首節一開局上半段陷入困境，梁兆華、李琪、蔡再懃嘗試三分線起手或跳投惜欠把握力，被對手打出一波6：0攻勢。

面對久攻不下的僵局，蔡再懃挺身而出，大膽切入突破得手，打破得分荒追至2：6，為球隊大振士氣。隨後梁兆華既攻且守，幫手分擔籃板工作同時他把握空間跳投建功，加上惠龍兒在籃底勾手得分，力追至12：18完首節，澳洲尚未能成功拉開比數。

蔡再懃（中）首節中段挺身而出為港隊打破得分荒。（FIBA官方圖片）

惠龍兒（右）殺入籃底，力抗防守起手得分。（Getty Images）

港隊在次節開始入局，初段與澳洲鬥得難分難解，雙方未有鬆懈力阻對方攻勢，令第二節開始2分鐘未有一方能夠突圍而出。

澳洲見內線把握不足，遂拉開進攻範圍，由Cam Gliddon命中一記三分球打破僵局，開始一輪快攻打出一波9：0攻勢領先至28：12。

港隊在次節開始頭3分鐘還是一分未取，幸得惠龍兒在籃底面對夾擊仍然勾手得分至14：27。不過澳洲還是未有手軟，繼續由超新星、被譽為繼賓施蒙斯（Ben Simmons）之後有望打入NBA的Joshua Giddey領軍下以全場緊迫，高強度防守令港隊失誤連連，從中抄截快攻得手，再次打出一波10：0攻勢拋離至37：14。

澳洲17歲的超新星Joshua Giddey（後）為澳洲進攻重心之一。（FIBA官方圖片）

港隊被澳洲貼身防守，難有較佳出手機會，惟梁兆華與惠龍兒依然挺住大局，二人內外發力，一球一球力追所失，加上蔡再懃清脆命中一記遠程三分球，合力追至28：39。

惟在澳的緊迫之下，港隊在下半段屢次失誤反為澳洲送上反攻機會，澳洲再一口氣內外開弓以一波12：0攻勢，完上半場以51：28遙遙領先。

梁兆華（中）今場在關鍵時刻大膽切入得手，今場他貢獻14分、3籃板。（FIBA官方圖片）

+ 6 + 5 + 4

經過上半場激烈對碰後，港隊下半場的表現及體力明顯下跌，加上澳洲三分線手感炙熱，整體三分球命中率達54％，進一步拉開分差至87：41完第三節。

面對一面倒逆境，港隊未有放棄任何得分機會，李琪把握三分球機會、惠龍兒依然在內線硬頂澳洲防守跳投建功、梁兆華、蔡再懃繼續突破強攻偶有得手，可惜早段失分太多，港隊在第四節難以逆轉落後形勢，最後52：115大比數不敵澳洲。

葉耀邦（中）首次入選大港隊，雖然教練安慶健認為他經驗不足，欠缺集中力，不過他今場盡力防守且有2分進賬。（FIBA官方圖片）

今場不斷在籃底與澳洲內線球員對抗，嘗試找尋突破點的惠龍兒貢獻14分、10籃板的「雙雙」數據，表現不俗：「今場是我半年來首場比賽，平時少機會與隊友合作，不過都滿意自己第一場回歸港隊有這樣的表現，希望狀態能夠繼續提升，可以幫助隊友。」

港隊首節大打逆境波，將分差縮窄至6分帶來驚喜，惠龍兒滿意大家發揮：「其實我們雖然準備不足，但大家相當搏命，防守方面不錯，滿意首節仍能緊咬，惟後段受集中力及體能下降影響。」

由於武漢肺炎疫情影響，康文署轄下體育館全面封場，港隊出發前難有場地備戰，惠龍兒坦言對他們影響甚深，直至抵達澳洲才把把握機會訓練兩課，是他多年以來出戰國際賽備戰最少的一次。

惠龍兒（右）坦言今次是備戰最少的國際賽，直到抵達澳洲始訓練磨合。（FIBA官方圖片）

至於今場貢獻14分的梁兆華認同欠缺場地訓練影響球隊，他表示自己在對賽上還能再有更好的處理：「今場有虐處理未算好，不過在球隊缺少訓練下算發揮不俗。我們今場主要保護籃底令對手有較高中率，致分差被拉開。」今次遠征澳洲不乏年輕球員入隊包括葉耀邦、楊睿騏，這位大師兄亦有建議：「年輕球員最不怕做錯，不要怕被罵或落少時間少，最重要是做好準備，在場內作出正確選擇從前輩身上汲取經驗。」