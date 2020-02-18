【亞洲盃外圍賽】關島再拒與香港球員接觸　港籃首輪只作客澳洲

香港男子籃球隊原定今天（18日）起程到關島出戰亞洲外圍賽，惟昨日（17日）關島拒絕球員入境。國際籃協（FIBA）其後建議賽事在澳洲以中立場舉行，但關島今天回覆拒絕，故港隊首輪只有於周日（23日）作客澳洲一仗。

港隊出戰亞洲盃外圍賽困難重重，原定2月20日及23日由香港主場出擊關島及澳洲對戰，卻因「武漢肺炎」在亞洲地區大為擴散，主場賽事改為作客。

港隊原定於今天起程到關島，不過屢次改動賽程後未能如常作賽。（FIBA官方圖片）

其後康文署亦宣布封場至3月初，令港隊教練難以安排場地備戰，球員們則能私下練習或健身保持狀態。雪上加霜的是，昨日關島總督Lou Leon Guerrero下令禁止港隊入境，她表示：「我不能讓我的國民，包括任何籃球隊成員冒險，所以我一定要禁止舉行這場賽事。」

因肺炎疫情嚴重，港隊在備戰亞洲盃外圍賽一波三折。（FIBA官方圖片）

突發情況令香港籃球總會緊急與FIBA溝通，後者提議香港與關島一戰移師到澳洲舉行，換言之港籃兩場亞洲盃外圍賽均於澳洲上演；惟關島方面拒絕此安排。港隊現時只到澳洲一場作客，至於關島拒絕安排會否令到與香港一場「自動勝出」或是面臨懲罰，香港籃總表示尚待FIBA回覆。