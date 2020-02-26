【女生自強】履行與高比的約定　NCAA女籃球星造第26次三雙獻偶像

高比拜仁（Kobe Bryant）的離世至今已經一個月，追思會也在美國時間24日上午於湖人主場史塔普斯中心（Staples Center）完結。NCAA女籃球星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）亦有現身並上台致詞，而她隨後匆匆飛往史丹佛大學比賽，更寫下生涯「2000分、1000籃板、1000助攻」的新紀錄。

高比拜仁逝世近一個月，世界各地球迷用盡一切方法哀悼這名巨星。有人選擇把標記紋在身上、有人選擇改裝車輛成「高比」主題、亦有人選擇把思念放於心中。昨日追思會上亦有致辭的NCAA球星莎賓娜，卻選擇了以偶像最愛的方法，向高比致敬。

莎賓娜在作客史丹佛大學一戰，她貢獻出21分、12助攻、12籃板，造出NCAA生涯第26次「三雙」。（Twitter）

俄勒岡大學超級重心的莎賓娜，今日（美國時間24日）在作客史丹佛大學一戰，再次施展「大三元機器」本色。她貢獻出21分、12助攻、12籃板，造出NCAA生涯第26次「三雙」，助俄勒岡大學74：66取勝。除此之外，今仗所錄得的數據亦讓她成為了NCAA男女子籃球史上第一位，達成「2000分、1000籃板、1000助攻」的球員。

莎賓娜屢獲NBA球星的認證，連勒邦占士（LeBron James）也曾公開表示欣賞。（Getty Image）

以高比最愛的方式完成壯舉，莎賓娜其後要跨過就是自我突破。賽後接受訪問時，這名美國籃球超新星表示，今天的紀錄的確是獻給高比：「我們（與高比）曾在季前談論過這可能性（破紀錄）；能夠在2020年2月24日這一天達成，極具意義；我無法以言語描述，但他一定在天上看著並以為我傲。」

莎賓娜賽後亦隨即在社交媒體上再次感謝高比拜仁。（Twitter）

莎賓娜在高比追思會後趕忙作客比賽，在對戰史丹佛大學中寫下「2000分、1000籃板、1000助攻」獻給高比。（Getty Image）

「Gigi就是女籃的未來」

事實莎賓娜大有來頭，除了早在高中打出名堂，2017至2019年兩季NCAA造出14次「大三元」，不僅在大學界享負盛名，更引來NBA球星注視。過去的一個暑假，她隨曼巴學院（Mamba academy）練習，也協助高比指導曼巴學院的籃球隊，在高比身上「偷師」。

昨日追思會上，她亦提到的願景不只在籃球場上：「如果我代表女籃的現在，那Gigi就是女籃的未來；我要成為能讓Gigi以及她的隊友們帶來改變的世代，一個即使身為女性也不代表輸人一截的世代，一個不會因性別有所差異的世代。」

莎賓娜今年已經大學四年級，來年將會闖入WNBA，想必會成為選秀狀元。（Sabrina Ionescu Instagram）

莎賓娜今季打出的「三雙」比NCAA男子籃球2015年寫下的13次還要多出一倍。（Twitter）

居里盼女兒跟隨莎賓娜

獲稱為「大三元機器」的莎賓娜，早在上場對戰加州大學柏克萊分校時造出生涯第25次「三雙」，只差9籃板就能達成紀錄。當時NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）與女兒懷莉（Riley Curry）和懷恩（Ryan Curry）也在現場見證，同時是兩位「小居里」第一次看的女籃比賽。

上場居里也有帶著愛女到場看球。（Stephen Curry Instagram）

居里：鬥志是教不來的

與莎賓娜私下有交情的居里，早在她升讀高中前就已經注意到這位當時的新星，尤其是眼神讓他對這女籃球員印象深刻：「當你看到一些人，然後再看到她眼神散發的熱情，是她與生俱來的鬥志，這是教不來的。」帶着愛女們和莎賓娜第一次接觸，作為一個球星父親大概也有心想讓女兒走爸爸路。現年只有7歲和4歲的懷莉和懷恩，居里雖然未肯定她們會否走上籃球路，但至少現在已經為她們物色好「偶像」：「有偶像可以讓她們跟隨十分重要，懷莉已經問我『我們什麼時候要去（看球）』了。」