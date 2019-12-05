【NCAA】1.57米戰高牆　超矮控衛罕現美籃壇　衝搶籃板一樣得！

籃球場上「矮仔」如何自處？是多年來籃壇最大迷思。 在今年NCAA的賽場上，出現了一名只有1.57米高的控球後衛，他暫以場均14分、4.2個助攻及42.2%三分命中率向世界證明，「好波與身高沒有直接關係」。 他叫盧渣士（Darnell Rogers）。

盧渣士（Darnell Rogers）1.57米高，為現時NCAA最矮球員。（UMBC官網）

大概艾佛遜（Allen Iverson）、羅賓遜（Nate Robinson）、柏加（Tony Parker）等「矮仔」已於NBA賽場上，身體力行解答：只要「多計」再加堅持努力不懈，擊敗「長人」非不可能。

就讀馬里蘭大學（UMBC）的3年級生盧渣士（Darnell Rogers）今年首度為學校上陣。至今NCAA 9場賽事，這名「157控衛」6次正選上陣，場均14分、4.2個助攻及42.2%三分命中率，進攻力不遜於其餘「高佬」。值得一提的是，身為NCAA史上第2名1.57米高的球員（Malcolm Reid為首個），盧渣士亦貢獻場均3.4個籃板，可見只要勤力衝搶，籃板並非只是內線球員的囊中物。

盧渣士（Darnell Rogers）與隊友及對手的身高差別顯然易見。（網上截圖）

在美國籃球壇上，1.57米高的盧渣士（Darnell Rogers）對碰任何一個對手都是「Mismatch」。（網上截圖）

!!「157拉桿上籃」突破上籃逐格睇!!

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爸爸身高1.62米 10年職業生涯經驗

縱使盧渣士身高甚至比亞洲男生平均身高還矮，但擁有的籃球天賦及閱讀球賽的能力卻讓他超越身形限制。1.62米高的爸爸Shawnta Rogers往時為佐治華盛頓大學的球星，雖在失落1999年NBA選秀，但其後在洲際籃球聯盟、法國及意大利展開10年的職業生涯。

縱使只有1.57米高，但盧渣士（Darnell Rogers）亦積極衝搶籃板，驚人的彈跳力更讓他不時跳贏同位置對手。（網上截圖）

《盧渣士（Darnell Rogers）賽事影片》

盧渣士的籃球能力自小培育，3歲起就跟同家人四周觀戰支持爸爸。他亦曾接受訪問時指，從小觀察爸爸場上一舉一動，是他籃球實力的根基。惟事實這名「小男生」起初以美式足球員為目標，但入讀的高中美式足球隊成績一般，因此盧渣士把心一橫專注籃球。

盧渣士身高甚至比亞洲男生平均身高還矮，每每受訪時主持亦要灣下腰問問題。（網上截圖）

毋懼巨人中鋒 快速「up and under」變殺絕

的確決意籃球無誤，這名「157控衛」靠着靈巧的控球能力、快速變向及衝刺力、洞悉球賽的擴闊視野，在平均身高逾1.87米的NCAA賽場上突圍而出。賽中屢次以突破切入，避個芸芸巨人中鋒後「up and under」（拉桿上籃）上籃，贏盡觀眾掌聲。

在NBA史上曾出現Muggsy Bogues這名1.60米的球員，可見盧渣士要挑戰NBA非不可能的事。（Muggsy Bogues Twitter）

3年級生的盧渣士立志向NBA進發，惟不少人擔心1.57米、150磅的身體條件成為他的最大阻滯。事實在NBA史上曾出現1.60米的球員，Muggsy Bogues，這名NBA最矮控衛展開職業生涯17季，效力黃蜂的10年貢獻5557次助攻及1067次偷球。打法、身體質素與Muggsy Bogues相約的盧渣士，如果能在今年NBA選秀中圓夢，或許可以再次證明「157」只是數字界限，並非極限。