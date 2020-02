【女生自強】為Gianna Bryant波友　19歲新星「37+10+10+14」誕生

美貌與球技並重,不是漫畫,也不是故事。Hailey Van Lith在美國紅極一時,Instagram粉絲多達58萬,除了球技了得,年紀小小的包攬世界盃4面金牌,更有著金髮和可愛的臉容。 出生於2001年,18歲的Hailey就讀美國華盛頓凱什米爾高中,身高1.75米司職前鋒的她,先後在2018和19年入選美國國家隊,分別出戰國際籃總 U17、U18、U19世界盃和U18三人籃球世界盃,拿下四面金牌。除國家隊戰績彪炳,ESPN球探也給予Hailey高達98分的評鑑分數,皆因在高中籃球賽中曾交出37分、10個籃板、10次助攻、14次偷波的「大四喜」表現,就是在用數據代自己說話。

全能的打法和風格,運球純熟及三分球的準繩,全來自每天的苦練。小學五年級開始,每天Hailey的父親都會為她「度身訂造」個人訓練菜單,在球隊訓練結束後「加操」至晚上11時。從小在高壓訓練下成長,縱使亦有厭倦的時候,幸爺爺在旁給予鼓勵和支持,成為Hailey在籃球路上的一大動力。

金髮碧眼,可愛的外表和強悍的打法成強烈的對比。(Hailey Van Lith Instagram)

可惜,爺爺因心臟病離世,未能看見Hailey叱咤球壇,Hailey曾表示雖然爺爺未曾看過自己的高中比賽,但仍感受到他在身旁:「我知道你一直跟大家坐在第一排。每次我看著體育館角落的空椅子,便會想起那些你看着我們訓練的夜晚。」

19歲就拿下四塊世界盃金牌,說是美國女籃的明日之星不為過。(FIBA)

因爺爺拒絕冠軍大學

即使有不少大學教練招攬,包括去季的冠軍隊貝勒大學,Hailey卻沒有因而心動,原因亦與爺爺有關。「我知道你和上帝正在看著我,因為紅色是你最喜歡的顏色,所以我選擇路易斯維爾大學。」最後她選擇了八強止步的路易斯維爾大學,並在發佈會上朗讀了一封給爺爺的信,解釋籃球路踏下這一步的原因。

Hailey Van Lith曾加入曼巴學院(Mamba Academy)與Kobe二女兒Gianna一同練習。(Hailey Van Lith Instagram)

備受高比拜仁肯定和支持

當然Hailey縱使感性,但其打法剛強,在籃球場上可是善鏟能射,加上球場視野好,往往能為隊友製造機會,做出精彩的助攻。

除了國家隊、高中球隊,Hailey也一度是高比拜仁(Kobe Bryant)的「門生」,Hailey和高比的二女兒GiGi(Gianna Bryant)亦隨曼巴學院(Mamba Academy)練習結緣。高比更和GiGi親身到場觀戰支持,而該場Hailey獨取35分,打出精彩一仗,高比也曾為這明日之星鼓掌。

雖然是可愛的女生,但身體的對抗性也是頂級水準,感覺更像是「金剛Barbie」。(FIBA)

一身好功夫也不是天跌下來的,從10歲就開始了無間段的訓練,至今為了目標仍然堅持當中。(FIBA)

Kobe Bryant和Gianne Bryant曾特意到Hailey Van Lith的高中比賽支持。(Kobe Bryant Instagram)

Hailey對自己未來的籃球路有明確的目標和「Checklist」。(FIBA)

重情,比冠軍大學來得重要;親人、良師和朋友先後離去,讓Hailey在最近的高中賽事開場前流下眼淚,「我也不知道要說些甚麼......謝謝你改變我的人生,我們的對話感動了我的心,我也會一輩子珍惜......」高比和GiGi因空難離世後,Hailey在Instagram上發表悼念;回頭看,高比在到場支持Hailey後於Instagram上說:「Can't wait for her play next season.(很期待她下一季的表現)」這一句期許已經幻成輕煙。

Hailey曾在受訪中直言:「我想成為一名偉大的球員,想拿下最佳新人、NCAA的最佳球員,我想和我的球隊一起拿下冠軍,想成為WNBA『First Round Pick』;我還想加入國家隊,出戰奧運,拿下奧運金牌。」對Hailey來說,教練高比、隊友GiGi和爺爺將會留在心中,成為她奮鬥的原因,場邊永遠會為他仨留下空櫈,天上看著她完成這個夢想。

Hailey Van Lith場內場外反差萌