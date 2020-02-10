【女生自強】為Gianna Bryant波友　19歲新星「37+10+10+14」誕生

美貌與球技並重，不是漫畫，也不是故事。Hailey Van Lith在美國紅極一時，Instagram粉絲多達58萬，除了球技了得，年紀小小的包攬世界盃4面金牌，更有著金髮和可愛的臉容。 出生於2001年，18歲的Hailey就讀美國華盛頓凱什米爾高中，身高1.75米司職前鋒的她，先後在2018和19年入選美國國家隊，分別出戰國際籃總 U17、U18、U19世界盃和U18三人籃球世界盃，拿下四面金牌。除國家隊戰績彪炳，ESPN球探也給予Hailey高達98分的評鑑分數，皆因在高中籃球賽中曾交出37分、10個籃板、10次助攻、14次偷波的「大四喜」表現，就是在用數據代自己說話。

全能的打法和風格，運球純熟及三分球的準繩，全來自每天的苦練。小學五年級開始，每天Hailey的父親都會為她「度身訂造」個人訓練菜單，在球隊訓練結束後「加操」至晚上11時。從小在高壓訓練下成長，縱使亦有厭倦的時候，幸爺爺在旁給予鼓勵和支持，成為Hailey在籃球路上的一大動力。

金髮碧眼，可愛的外表和強悍的打法成強烈的對比。（Hailey Van Lith Instagram）

可惜，爺爺因心臟病離世，未能看見Hailey叱咤球壇，Hailey曾表示雖然爺爺未曾看過自己的高中比賽，但仍感受到他在身旁：「我知道你一直跟大家坐在第一排。每次我看著體育館角落的空椅子，便會想起那些你看着我們訓練的夜晚。」

19歲就拿下四塊世界盃金牌，說是美國女籃的明日之星不為過。（FIBA）

因爺爺拒絕冠軍大學

即使有不少大學教練招攬，包括去季的冠軍隊貝勒大學，Hailey卻沒有因而心動，原因亦與爺爺有關。「我知道你和上帝正在看著我，因為紅色是你最喜歡的顏色，所以我選擇路易斯維爾大學。」最後她選擇了八強止步的路易斯維爾大學，並在發佈會上朗讀了一封給爺爺的信，解釋籃球路踏下這一步的原因。

Hailey Van Lith曾加入曼巴學院（Mamba Academy）與Kobe二女兒Gianna一同練習。（Hailey Van Lith Instagram）

備受高比拜仁肯定和支持

當然Hailey縱使感性，但其打法剛強，在籃球場上可是善鏟能射，加上球場視野好，往往能為隊友製造機會，做出精彩的助攻。

除了國家隊、高中球隊，Hailey也一度是高比拜仁（Kobe Bryant）的「門生」，Hailey和高比的二女兒GiGi（Gianna Bryant）亦隨曼巴學院（Mamba Academy）練習結緣。高比更和GiGi親身到場觀戰支持，而該場Hailey獨取35分，打出精彩一仗，高比也曾為這明日之星鼓掌。

雖然是可愛的女生，但身體的對抗性也是頂級水準，感覺更像是「金剛Barbie」。（FIBA）

一身好功夫也不是天跌下來的，從10歲就開始了無間段的訓練，至今為了目標仍然堅持當中。（FIBA）

Kobe Bryant和Gianne Bryant曾特意到Hailey Van Lith的高中比賽支持。（Kobe Bryant Instagram）

Hailey對自己未來的籃球路有明確的目標和「Checklist」。（FIBA）

重情，比冠軍大學來得重要；親人、良師和朋友先後離去，讓Hailey在最近的高中賽事開場前流下眼淚，「我也不知道要說些甚麼......謝謝你改變我的人生，我們的對話感動了我的心，我也會一輩子珍惜......」高比和GiGi因空難離世後，Hailey在Instagram上發表悼念；回頭看，高比在到場支持Hailey後於Instagram上說：「Can't wait for her play next season.（很期待她下一季的表現）」這一句期許已經幻成輕煙。

Hailey曾在受訪中直言：「我想成為一名偉大的球員，想拿下最佳新人、NCAA的最佳球員，我想和我的球隊一起拿下冠軍，想成為WNBA『First Round Pick』；我還想加入國家隊，出戰奧運，拿下奧運金牌。」對Hailey來說，教練高比、隊友GiGi和爺爺將會留在心中，成為她奮鬥的原因，場邊永遠會為他仨留下空櫈，天上看著她完成這個夢想。

Hailey Van Lith場內場外反差萌