【NBA】威廉臣鬥勒邦占士　LBJ轟40分領湖人挫塘鵝

塘鵝「狀元」威廉臣被視為下一代NBA的領軍人物，周三（26日）他就面對當代最強的勒邦占士及他率領的湖人。 雖然威廉臣表現出色交出29分，但LBJ獨取40分，助湖人主場以118：109擊敗塘鵝。

今場為湖人名將高比拜仁的追思會後，「紫金軍團」的首場比賽。除了LBJ交出40分、8個籃板及6次助攻外，多名球員都有好表現。

今季由塘鵝轉投湖人的大前鋒安東尼戴維斯，倒戈交出21分、14個籃板及6次封阻，丹尼爾格連及卡達維樸比分別貢獻17及15分。

威廉臣大戰勒邦占士。（美聯社）

威廉臣今戰表現不俗，但塘鵝最後仍要輸波。（美聯社）

至於塘鵝狀元威廉臣今次表現不俗，攻入29分之外，還貢獻了6個籃板及3次助攻，前場拍檔恩格林攻入全隊最高34分，但亦有7次失誤。客隊今仗多次以身形較矮小的祖賀里迪防守LBJ，但似乎不太奏效。

安東尼戴維斯為湖人贏波功臣之一。（美聯社）

塘鵝在最後5分鐘落後9分時，發力拉近比分差距，在還剩3分59秒時，威廉臣一個入樽將分差收窄至4分。惟湖人及時穩住局面，占士攻入兩球將比分拉開到10分，最終塘鵝的絕地反擊以失敗告終。

勒邦占士今戰狂轟40分，助湖人贏波。（美聯社）

▼▼按圖看今日其餘各場NBA賽果▼▼