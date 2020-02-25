【NBA】比爾成Kobe後首人Back-to-back轟50分　巫師負公鹿吞3連敗

巫師周二（25日）主場鬥公鹿，比爾（Bradley Beal）轟55分，但仍以134：137不敵「東岸一哥」。比爾成為已故NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）後，首位連續兩日比賽都轟入50分的球員。

比爾今戰繼續火燙手感，命中率高達58%，外投13射8中，對公鹿攻入55分，之前一日，這名27歲後衛對公牛攻入53分，命中率達56%，但最終以117：126不敵公牛。高比拜仁於2007年連續4場攻入50分或以上，最後兩場對灰熊及當時在奧克拉荷馬的黃蜂（現已改名塘鵝），分別攻入60及50分。

比爾今仗手感繼續火燙，憎未能領巫師贏波。（美聯社）

比爾成為Kobe後首名連續兩日比賽都入50分的球員。（路透社）

比爾連續兩場攻入50分以上，但巫師都輸波收場，相反Kobe該兩場得勝。不過，比爾仍享受比賽：「我只是專注及享受比賽，這大概是我最打得最高興的比賽吧。」當得知自己成為Kobe之後，首名球員連續兩日都轟入50分以上，他說：「太瘋狂了，我都不知道這件事，但這就是Kobe，他的精神。今天的儀式再次將那傷痛及淚水都帶回來。」

拜仁遺孀Vanessa於美國時間2月24日（香港時間25日）為Kobe及Gianna舉行追思會，史達普斯中心全場爆滿。除Vanessa外，米高佐敦（Michael Jordan）、奧尼爾（Shaq O'neal）等人都上台致詞。

艾迪杜高普今仗交出22分。（美聯社）

比爾在日前對公牛一戰，在關鍵時刻選擇將球交給隊友八村 塁，但被對手封阻，與勝利擦身而過。這名控衛周二賽後談到公牛一戰時，指是自己的錯：「我應該自己起手吧。不過，塁當時完全無人看管，我應該用力傳給他，但我卻選擇了笠傳給他，所以是我的原因，他才會被封阻。」