【Kobe追思會】勒邦占士未見影？　大帝拒直接回應：向前看更好

高比拜仁的追思會，在淚水、歡笑及思念下完結。芸芸的NBA球星及名宿亦有出席，甚至不少演藝界名人也是席上客，惟昨日卻未見勒邦占士（LeBron James）的身影。 這名湖人球星今日面對記者的提問亦未有正面回答，惟他強調追思會並非一個了結。

昨日追思會一眾湖人名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar ）、米高莊遜（Magic Johnson），高比恩師積遜（Phil Jackson）全部在場，高比最欣賞的NBA球員之一「Bill叔叔」羅素（Bill Russell）亦然。高比好拍檔奧尼爾（Shaquille O'Neal）和「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）均上台致辭。

此外，高比湖人前隊友霍斯（Rick Fox）、拿殊（Steve Nash），現為湖人助教的傑特（Jason Kidd），熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），和史提芬居里（Stephen Curry）、夏登（James Harden）等多名現役球員也有出席。惟不少球迷亦在尋找一個人的身影──勒邦占士。

高比拜仁的追思會上卻未見勒邦占士（LeBron James）的身影。（Getty Images）

Kobe追思會出席人士（按圖放大）

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然而這名湖人前鋒今日在對戰塘鵝前面對傳媒，卻沒有直接回應昨日是否缺席：「我尊重你的問題，那是讓人情緒非常激動的日子，對我、家人、對每個相關人士來說都是非常難過的日子。」

勒邦占士接着巧妙地補充，自己心靈上與高比一家同在：「我的心與他的家人同在，與他其餘的3個女兒、妻子、父母和姊妹們都同在；但如果我們能向前看的話那會很好。」

勒邦占士今日面對塘鵝獨取40分，助湖人主場以118：109取勝。（Getty Images）

高比拜仁去月尾因直升機失事身亡，機上其餘8人無一倖免，當中包括高比女兒Gianna。據指事發當日，湖人隊一眾從費城作賽後返航當中，得知消息後的勒邦隨即率領隊友禱告。占士落機後，在機場被拍下查看手機隨即痛哭一幕，相信是得知高比身故的消息。

然而經歷悲痛的一個月，昨日追思會亦在淚聲下完結。傳媒問到追思會是否一個了結，對此勒邦卻絕不認同：「這永遠都不會有了結。我們會持續帶着他的精神活下去。」

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對於高比拜仁的離世，勒邦占士一直表現傷痛。（Getty Images）

勒邦占士究竟有否出席Kobe的追思會？大概也不重要。

事實他一直亦以不同方式去緬懷好兄弟，早前他在左大腿上紋上象徵高比的曼巴蛇，並加上代表高比NBA生涯的兩個號碼「8」與「24」，比賽時手腕上戴上紀念Kobe的紫色手帶，而他的更衣室儲物櫃內，仍然掛着Kobe的球衣。也許掛念與否，不能以出席追思會來衡量。