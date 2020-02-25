【Kobe追思會】高比妻子首度現身　「你們在天堂要快樂」

「在我們再相遇前，你們在天堂要快樂」，今天高比拜仁遺孀Vanessa忍着淚水，走到台上分享着他們的故事。 一場意外，令6人家庭變成4人，餘下的是傷痛既是思念，還有力量。 「寶貝，為我好好照顧Gianna，我會照顧Bianca、Natalia和Coco，我們仍是最佳拍檔。」 今天史達普斯中心內的一切，是屬於「高比家族」的每個故事。

「我想從我的寶貝女說起」，說畢Vanessa已淚流滿臉。惟今天是屬於生命的歌頌，Vanessa忍着痛，慢慢憶述女兒的生命力：「GiGi是陽光女孩，每天在燃點我的生命；她能做出美味的曲奇，去年8月也給爸爸一個生日蛋糕；她是個出色的運動員，籃球、體操、壘球、跳舞也難不到她。」

高比拜仁追思會：Vanessa強忍淚水，跟丈夫高比與女兒Gianna告別。（Getty Images）

「也許她會成為WNBA最出色的球員」

Vanessa笑言女兒精力充沛，愛與妹妹到泳池、彈床上玩耍，有次一起到運動場跑步，更超前姐姐一圈；陽光、好奇、愛笑、活潑，就是她，Gianna Bryant 。

「也許她會成為WNBA最出色的球員」，可惜我們未有機會見證，而對於媽媽的Vanessa來說，未能見證的還有更多。「我們無法看到她上高中、我們沒有機會教她駕駛、我未能在她婚禮當日，告訴她有多美、我永遠也看不到婚禮上那父女之舞。」Vanessa淚水湧出，是遺憾的痛，是失去最愛的感慨。

高比拜仁追思會：Vanessa強忍淚水跟丈夫高比與女兒Gianna告別。（Getty Images）

去月尾高比拜仁乘坐的直升機意外墜毀，機上９人無一倖免，包括高比二女Gianna（左二）。（Getty Images）

「他會在浴室唱愚蠢的歌，又有一雙魔術一樣的手讓女兒安睡：只要在走廊搖抱他們8下，便會立即入睡。」接着，Vanessa帶觀眾走進她與高比的愛情世界。

場上硬朗，轉個頭來是浪漫先生，每逢情人節和節日，高比均會送上別出心裁甚至自製禮物，大時大節亦愛到迪士尼慶祝。

高比拜仁追思會：米高佐敦攙扶Vanessa落台。（Getty Images）

二人20年前認識彼此，走過高低起跌，「就如電影中的完美戀人，擁有完美家庭，希望一起變老，長相廝守。」縱使白頭到老未能出現，但在Vanessa心中，長相廝守是一世的事。

「他在女兒心目中是MVD（Most Valuable Dad)；他教導她們勇敢、在艱難中繼續向前。」Vanessa亦明白到現實的殘酷，並希望自己及餘下女兒，能在這名100分爸爸身上，得到最大啟發：「他不能送Bianka及Capri上幼稚園了，他也將不能與女兒們走進教堂，或在舞池上與我共舞；但我希望我的女兒知道，他是個出色的人、丈夫和爸爸。」

一家6口原本樂也融融。（Kobe Bryant instagram）

宿命不能扭轉，但至愛離世的痛，絕非言語所能形容。這名4名女兒的媽媽最後說道：「Boo-Boo（高比的花名）、GiGi，在我們再相遇前，你們在天堂要快樂；寶貝，為我好好照顧Gianna，我會照顧Bianca、Natalia和Coco，我們仍是最佳拍檔。」

高比與家人點滴（按圖放大）：