【Kobe追思會】奧尼爾憶述當年高比獨食　卻遭對方粗口回應

Jumper
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屬於生命的歌頌，高比拜仁（Kobe Bryant）的湖人好隊友奧尼爾（Shaquille O'Neal）今日出席追思會收起傷痛。這個一代中鋒致辭時不忘幽默，分享了當年與年少氣盛的高比一段有趣對話。

相比上次在電視節目，今天在史達普斯中心奧尼爾談起高比拜仁，沒有眼淚、沒有悲痛；反之多了一份豁達。

高比拜仁追思會：奧尼爾笑說不會教高比女兒射罰球。（Getty Images）

「高比與我一直推動彼此去打出出色的籃球，然而對於在我倆之後未有隊伍能連續3度取下總冠軍，至今我相當自豪。」「OK組合」成為湖人經典，惟同樣二人好勝的本質亦成為外界的討論話題。高比及奧尼爾在湖人做過8年隊友，由2000到2002年，他們帶領湖人連贏3季NBA總冠軍，他們在5年入面4次出戰總決賽。不過，據報兩人不和，最終導致奧尼爾在2004年的球季後離開湖人，被交易到熱火。

奧尼爾致辭後與高比拜仁妻子Vanessa擁抱。（Getty Images）

「有時候我們如幼稚的小孩，我們嘈吵、打交；但在攝錄機關掉後，我倆會向大家打眼色，然後說『一起高呼一下吧！』」奧尼爾深信，兄弟就是會吵吵鬧鬧。

奧尼爾更向全場透露了有趣往事。當初湖人隊內抱怨高比「獨食」的人不少，奧尼爾跟他說「Team（團隊）裏面沒有I（自我）」，誰料到高比拜仁以粗口回應「我知，但有ME（我），王八蛋」，奧尼爾說着引來全場笑聲四起。

「OK」組合的聚與散：

最後奧尼爾雖紅着眼，但繼續以幽默感為全場帶來笑聲，「放心吧弟弟，我會照顧好這邊的事，你跟Gianna也要好好照顧自己。我承諾，我不會教他們射罰球。」

奧尼爾與高比拜仁一笑泯恩仇。（Getty Images）

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