【Kobe追思會】米高佐敦痛哭致辭　緬懷與高比的兄弟情

身為「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的NBA接班人，高比拜仁（Kobe Bryant）一直被外界與對方比較。

惟今天走到追思會台上的米高佐敦不談論比較，在2月24日這特別日子裏，他談的是兄弟情。

米高佐敦今日出席高比拜仁的追思會，上台未幾他已滿臉淚痕。（美聯社）

米高佐敦今日出席高比拜仁的追思會，上台未幾，他已滿臉淚痕。「我視他為弟弟，盡量作出身為好哥哥的責任幫助他」，他說兩人經常傾談，無論是早上10時、夜闌人靜的凌晨，高比總愛發信息來講「籃球經」，「作為好大哥，我盡力忍受他的滋擾、半夜的通話以及一些愚蠢的問題；我們無所不談，談家人，談論一切。」

高比拜仁追思會：米高佐敦致辭時淚流滿面。（Getty Images）

米高的眼淚一直流下，席上的亦隨着哭，但這位「籃球之神」笑言：「我這哭臉應該會成為網上圖片吧！我來之前已告訴我太太，未來3、4年，你也會看到這張臉。」然而想起意外帶來的一切，MJ表現感觸：「我也有女兒都30歲了，我即將成為爺爺；是高比教我，好好陪伴身邊人。」

最後他說：「高比就是有這種魅力；我身體的一部分已經死去，你們也有一部分已隨他而去。」