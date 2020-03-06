【女生自強】洛杉磯首次為女球員立銅像致敬　與眾不同的萊斯莉

莉莎萊斯莉（Lisa Leslie），兩個小孩的媽媽也是WNBA的代表球星，她的豐功偉業，絕不亞於NBA球星。 4屆奧運金牌得主、3屆WNBA常規賽MVP、兩屆總冠軍、史上第一個達成6000分的人也是第一個在WNBA成功「In-game dunk」的球員。

曾於WNBA效力洛杉磯火花隊，身高1.96米的萊斯莉司職中鋒，為首名在同一季中囊括常規賽、WNBA決賽及全明星賽最有價值球員的人；2015年9月，她正式入選名人堂。但大眾對她最有印象的想必是在《街頭祖霸王》（Uncle Drew）與艾榮（Kyrie Irving）、奧尼爾（Shaquille O'Neal）等球星組成超強班底。

萊斯莉曾出演《街頭祖霸王》（Uncle Drew）。（網上圖片）

驚人的數字和紀錄

1972年出生的萊斯莉，在中學時期已經是一個不可多得的籃球員。17歲的萊斯莉曾兩次帶領球隊奪得州際錦標賽的冠軍，但最「驚人」的是曾經半場獨得101分，至今依然未有人能打破這個瘋狂的紀錄；這紀錄就在101分停住，因為對手半場已被擊潰，直接棄賽，終萊斯莉領軍以102：24勝出。

萊斯莉效力洛杉磯火花近12個年頭，途中更經歷結婚生子。（Getty Images）

大學時期鋒芒畢露，為當時南加州大學的特洛伊木馬女籃隊出賽120場，累積 2414 分 1214個籃板球與321次封阻，為太平洋十校聯盟（Pac-10 Conference）的歷史最高。1997年，25歲萊斯莉被WNBA的人發掘，該年也是WNBA成立的第一年。效力洛杉磯火花隊近12個賽季，共出戰363場比賽，場均17.3分、9.1個籃板和2.2個封阻；在職業場上征戰至37歲，對一個女人、媽媽來說實在不容易。

說到做到的與眾不同

「我沒有留任何遺憾，每一次踏入賽場；我很偉大，因為我都竭盡全力。」萊斯莉曾經這樣說過。曾經她只是一個隨着做貨櫃車生意的媽媽，住在洛杉磯郊區的黑人女生，天知道在美國，黑人女生要追夢並不容易，但7歲的她，就認為自己長大後一家要與眾不同。六年級的萊斯莉在家中不停抄寫着自己家名字，媽媽好奇的問她，萊斯莉才說自己以後要出版自傳，要出名。小時候志願做一個天氣預報員，也曾在加入WNBA前當過模特兒，可能小小的萊斯莉卻沒有想過自己會成為傳奇。

為美國征戰奧運4次，4取金牌，登上世界巔峰。（Getty Images）

退役的最大原因並不是身體和年紀，而是家中有更重要的他們。（Lisa Leslie Instagram）

一個傳奇媽媽

遺傳媽媽1.9米的身高和工作的熱情，在場上的萊斯莉總是冷酷和堅強，想要表現出自己最好的一面；卻會在輸球，失去冠軍後，哭着回家，也因為有一個好媽媽的榜樣，退役是一大抉擇。

一個偉大的運動員、妻子和媽媽之間的平衡，是幾乎不可能做到。建立了12年的江山，一下子堅決的放下，只因為孩子需要媽媽，轉身得毫不猶豫。「我喜歡自己當了媽媽，走進小寶寶的房間，看到她微笑說着自己快樂。」37歲不能打嗎？也不是，2005年萊斯莉都還在場上入樽，只是比起其他事，孩子的成長更需要她，球員可以有後備頂上，但媽媽沒有。當一個球評、一個教練，萊斯莉才能有更多時間陪伴家人。

除了內線的低位打法，三分線上也能射，還能夠入樽，全能中鋒當之無愧。（Getty Images）

一座比高比來得早的雕像

最近在高比拜仁（Kobe Bryant）的追思會中，鏡頭不時都會移到萊斯莉的身上，全因這同城的兩大球星，曾是相知相惜的好友；也在由問到高比性侵一事，萊斯莉以朋友的身份，用從容有度的方法回應。「即便是因為我們是朋友，我可能看不清一些事情，但我從多年與高比相知的過程中我能夠判斷，高比不是這樣的人。」、「事情在當時也有了結果，希望媒體能夠給高比足夠的尊重，也尊重當時庭審的事實，不應該用這件已經有了結果的事情，來掩蓋他的傳奇。」短短的數句，萊斯莉為亡友可以做的最後一件事。

高比拜仁早在18歲的時候就已經認識萊斯莉，兩人在效力同城球隊，更成為了好友。（Lisa Leslie Instagram）

在同一個主場，各自的奮鬥，如果說高比是看見凌晨4點洛杉磯的人，萊斯莉就是另外一個，也常在晨操時相遇。不管是練球還是追思會，回憶通通都在史達普斯中心（Staples Center），然而她將會比高比更早一點在這裏擁有一座雕像。史達普斯中心的10座雕像，湖人佔了6座，萊斯莉將會是第7位籃球員，也是史上第一位WNBA女子籃球員。

「希望有一天當的職業生涯結束，人們仍然會記得，把我當成最好的全能中鋒，包括男球員在內。」萊斯莉退役時留下這一句，但正如近日回歸西雅圖風暴隊的Sue Bird說：「她就是女子籃球的象徵。」證明與眾不同，她早已經做到。

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