【新冠肺炎】NBA停擺歷史回顧　多因勞資糾紛曾令高比拜仁險投CBA

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）自去年尾於中國武漢爆發後蔓延亞洲，疫情近月更擴散至歐美，其中意大利、法國，甚至美國的確診及死亡不斷上升。就連NBA也出現爵士球員高拔（Rudy Gobert）與米曹（Donovan Mitchell）雙雙確診武漢肺炎，NBA宣布未來賽事停擺至少30天，為NBA史上第一次因為疫症意外而停擺。

NBA前身為1946年創立的全美籃球協會（BAA），其後在1949年與國家籃球聯盟（NBL）合併之後，易名為NBA。在NBA逾70年歷史之中，連同今次武漢肺炎全球肆虐在內，曾有6次停擺。不過，以前停擺多為NBA勞資糾紛，球員與老闆未達共識所造成。

球員與球隊老闆既是互相依賴， 同時又是對立的關係。（Getty Images）

1964年：工會號召罷打明星賽 爭取退休金

由塞爾特人球員Bob Cousy成立的NBPA（國家籃球球員協會）在1964年發起罷工向NBA施壓，為球員爭取更佳權益。工會NBPA在1954年成立，地位一直未受聯盟認可，令球員與資方談判時一直得不到理想的回應。當年球員權益未受聯盟醫療援助，甚至沒有最低薪資保障，工會決定爭取聯盟回應退休金計劃，當時工會主席Tom Heinsohn聯同球員以罷賽為手段，聲言不參加全明星賽向聯盟施壓。

Bob Cousy為塞爾特人傳奇球星，亦是具有影響力的控衛之一，同時創立球員工會，為球員爭取權益。（NBA.com）

張伯倫當年有響應罷戰全明星賽，向聯盟施壓。（NBA.com）

聯盟一直未有回應，直到明星賽上演前一小時，大牌球星如張伯倫（Wilt Chamberlain）、比爾羅素（Bill Russell）及謝利韋斯（Jerry West）等人宣布退出比賽，並拒絕出席餘下球季比賽，令當年NBA總裁Walter Kennedy願意在明星賽後與工會談判，最後工會成功為球員爭取退休金計劃，成為史上停擺先例。

曾11次奪得NBA緦冠軍，外號「指環王」的比爾羅素（Bill Russell，中）亦有退出全明星賽，為同儕爭取退休金及更佳待遇出一分力。（NBA.com）

1976年：聯盟合併 球員爭參賽資格

1976年為NBA史上關鍵的一年，當中包括與另一受歡迎聯賽ABA（美國籃球協會）合併，統一使用NBA的規則章程，不過因此出現一個有關球員參賽資格的矛盾。事緣早年NBA規定球員必須完成大學課程才有資格參加選秀，不過ABA卻沒有此等規限，故當年其中一名得分力強球星史賓沙希活（Spencer Haywood）因中途肆業加入ABA，所以合併後被NBA認為沒有資格參賽，更指合約無效。

史賓沙希活從ABA轉戰NBA時，學歷問題引發一次停擺事件。（NBA.com）

當年球員工會主席Paul Silas認為聯盟已構成歧視行為，一邊號召球員罷賽遊行示威，一邊與NBA對簿公堂。經過一輪抗爭之後，法庭亦宣判史賓沙希活有權於NBA打球，後來勞資達成協議，允許家境不佳的球員提早進入NBA。

解決了學歷問題，Spencer Haywood在西雅圖超音速開始了其NBA事業。（NBA.com）

1994年：新秀格連羅賓遜天價合約 休賽期封場停擺

由於NBA經歷了4個年代的發展越趨成熟，電視轉播及廣告令球隊及球員收入較以往增多，令到新秀球員對合約亦「獅子開大口」。1994年新秀狀元格連羅賓遜（Glenn Robinson）當年對公鹿開口索求一份簽約13年、1億美元的合約，這天價數字讓公鹿老闆感到為難，最後資方無法忍受這無理合約，要求採取硬性「工資帽」政策，強制限制新秀合約。

格連羅賓遜（左）新秀時期與公鹿一份合約引發一次休賽期停擺。（Getty Images）

為了不影響正常賽季，勞資雙方暫時妥協，讓1994/1995賽季如常舉行，格連羅賓遜簽下10年、6800萬美元合約。不過，在賽季結束後，NBA宣布封館停擺，休賽期暫停運作。勞資雙方期間繼續爭論，最後彼此決定各退一步，資方提出的硬性工資帽並沒有被採用，而新秀球員的第一份合約亦被加以限制，聯盟此後再沒有出現新秀未打一場比賽便能簽下巨額合約的情況。

自格連羅賓遜之後，聯盟對新秀合約亦實施限制。（Getty Images）

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1998年：大罷工延遲開季 間接令「籃球之神」退役

早於1998年3月，由於各支隊伍老闆難忍球員超高薪水，提出從前沒有達成共識的工資帽體系，以及要求修改勞資協議以限制球員頂薪。不過，球員工會認為損害球員利益，他們堅決反對老闆建議的計劃，同時希望聯盟能夠增加底薪球員的收入水平，可惜雙方談判破裂，進入停擺期，令到賽季延遲開始。

卡達（Vince Carter）新秀賽季為1998年，沒想到他的生涯始於停擺，亦終於停擺。（Getty Images）

停擺期由1998年7月1日持續到1999年1月20日，超過200天，亦導致該季縮短成僅有50場賽事，全明星周末亦暫停一屆進行。聯盟與球員工會在1月18日再次溝通，終於2月初達成長達6年的協議。雙方均有退讓，資方表示只要接受頂薪限制，便會提升中、下層球員的薪水待遇，工會最後接受資方的提議，得以重啟賽季，惟縮短至50場便告終。在罷工期間，米高佐敦在1月13日宣布退役，在球迷眼中，罷工間接導致「籃球之神」二次退役。

在罷工期間，米高佐敦再次宣布退役。（Getty Images）

2011年：勞資又糾紛 高比險轉戰CBA

由於舊有的勞資協議即將到期，雙方當年在6月30日開始談判，可惜一直未能達成共識。據悉資方希望能夠達成一份長達10年，每年薪金支出不超過20億美元的協議，不過球員工會並不接受10年長約，亦拒絕了資方提出6200萬美元的硬性工資帽計劃。故此，7月1日起NBA宣布停擺。

當年勞方代表為NBPA主席費沙（Derek Fisher，中），他為球員與聯盟斡旋勞資協議。（Getty Images）

當年資方代為已故前NBA總裁史坦（David Stern，右）及現時總裁施華（Adam Silver，左）。（Getty Images）

為了生計或保持狀態，當時不少球員外流其他聯賽，柏加（Tony Parker）當時加盟法國職業聯賽發展，J.R.史密夫更短暫轉戰CBA，其中CBA山西隊當年曾招攬已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）亦獲首肯。不過，當時CBA賽會及其餘球隊曾開會決定，表示歡迎NBA球星加入，但是必須「自由球員」及「打滿一個賽季」。高比當時與湖人尚未完約，且早早表明當NBA開季便會離開，故不符合條件而告吹。

柏加在2011/2012球季效力馬刺時，短暫加盟法國里昂職業隊ASVEL。（Getty Images）

在球員紛紛外投發展期間，工會與聯盟進行了20多次談判，可惜一直尚未達成協議，最後在11月26日經歷了15小時談判，終告一段落。停擺期間，各大NBA轉播媒體失去收入來源，據統計，美國三大轉播商ESPN、TNT及ABC的總損失高達12.5億美元。

高比拜仁於2011年停擺期間，曾經有CBA山西隊力邀加盟最終告吹。（Getty Images）

NBA史上第6次停擺因武漢肺炎疫情而起，各隊主場近日情況（按圖放大）：

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其他確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：