【甲一籃球】遲開季不阻默契增　方誠義嘆甲一不只是一份工

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐至今讓各個賽事不得已地停擺，甲一聯賽也宣布延遲至最早八月開季。本來就應該開打的三月，球員們都尚未進入作戰模式，其中滿貫就把握空閒時間做義工。今日（16日）滿貫到橫頭磡邨的傷殘青年協會贈送口罩，正如新加盟球隊的「老將」方誠義（阿Ga）說這是球隊聯誼的一種。

從10月開操，新加入「綠衫軍」的阿Ga也忍不住直認自己是「老將」：「老了，全隊幾乎我最大了，36 （歲）已經快37（歲）了。」即便是老大哥的身份，還是和隊友們有說有笑，說起在歐陽維江家裡玩狼人的趣事，誰誰誰那麼「聰明」殺了「預言家」⋯⋯「雖然我年紀大，但代溝確實是沒有的，心智和他們差不多。」

方誠義直言現階段全隊都會出來做做義工，也是「Team Building」的一種。（張倩儀攝）

球賽停擺的唯一好處

阿Ga一邊承認自己老，卻一邊覺得自己年輕，但不得不面對的是「打一年少一年」的現實：「Keep到就繼續打，但我都知道可能只剩最後這兩、三年。現在講求速度和對抗，如果自己還可以，不一定要打正選就當是幫幫手，在後備席也好。」

疫情將所有原訂計劃都改變，殺大家一個措手不及，就像卡特（Vince Carter）的告別一樣。「我好一點，今年打不了那就下一年吧。」他說。停擺的這段時間，可說是有不好也有好的方面，但阿Ga直言這對滿貫來說可能是「好機會」：「今年我、肥煒（黃鎮煒）和懃（蔡再懃）加入，球隊磨合的時間太短，遲一點開季可以多一點場外相處時間，默契就會好很多。」

方誠義和黃鎮煒從永倫轉投滿貫，用了大半時間磨合，現在又有更多機會融入。（張倩儀攝）

甲一不只一份工

阿Ga征戰17年，2003年展開的甲一生涯，從最初的遊協，到永倫再加入首隊職業球隊東方，再回巢永倫，現在滿貫這一站又給了他一點新的衝擊。

「香港籃球，大家只會為了打球，就像是上班一樣是一份工作，但近年愈來愈有點不一樣。」阿Ga說。

隊友們從只局限於球場內的相處轉移到日常生活，從波友到朋友，不是同事而是兄弟。

今日正是蔡再懃的25歲生日，隊友借機會幫他慶祝。（張倩儀攝）

阿Ga繼續道：「現在比起像上班，更像全隊人會出去玩，會為一個目標去一起努改，就像以前在永倫是一家人的感覺，滿貫也一樣。」，出去「飲嘢」、「唱K」更可以了解大家的性格和特性，往往對場上的溝通起了很大的作用，大家不再是練完球、比完賽就「趕收工」的感覺。籃球表現重要，成績也重要，但建立的感情能讓場上改得不一樣，「場上可以各為其主，但場外都可以是很好朋友，畢竟大家都只是為了香港籃球而進步和努力。」

雖然在球隊中方誠義算是最「老」的一個，但心態不老，和隊友們還是能玩在一起。（張倩儀攝）

蔡再懃笑言今年的生日願望最重要的是身體健康，疫症快點完，快點開季。（張倩儀攝）

說到之前去「唱K」，本披「黃金戰衣」的阿Ga也出席了「前對手」的慶功活動。雖然敗給了南華僅居第二，但球隊重視的更是目標達成的一環：「不一定要冠軍，但是要每年都有進步，不一定要贏，最重要的是打得好不好。」

「你呢？作為『老將』冠軍還重要嗎？」我笑問。

阿Ga猶豫一下，隔著口罩也感覺到他偷笑：「當然⋯⋯」球圈有變，唯獨不變的是對冠軍的追求，想要迎來第8個甲一冠軍，「好頭好尾，能多帶走一個冠軍，打這麼多年波也想要一個圓滿呀。」