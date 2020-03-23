【NBA熱話】金塊梅利不雅影片流出　索爆女友身材惹火成熱搜焦點

各大體育賽事因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重而停擺，不少球星在社交網站上示範不同的挑戰打發時間。NBA金塊球星梅利（Jamal Murray）「流連」社交網站時，疑似「玩出火」，不慎流出與女友的不雅影片。 流出原因你懂的，亦相當熟悉。該名金塊球星事後解釋自己的帳戶遭黑客入侵。

新冠肺炎陰霾籠罩NBA，米曹（Donovan Mitchell）及杜蘭特（Kevin Durant）等球星先後確診染疫，NBA隨即宣布停賽至另行通知。一眾球星近日賦閒在家，除了在家中「Keep Fit」保持狀態及參與不同的挑戰外，瀏覽社交網站的時間大大提高。

新冠肺炎確診的NBA球員（按圖放大）

梅利與女友的不雅影片在網上世界流出。（Twitter截圖）

➡➡➡持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

金塊後衛梅利卻疑似「玩出火」，在他的個人Instagram中，突然在限時動態出現一則排球運動員女友Harper Hempel為他口交的影片。

他的影片隨即被瘋傳，而梅利的名字亦突然出現在熱門搜尋中。梅利在「出事」前連續上載數段沒有關連的限時動態，及後立即刪除該條限時動態，更一度關閉帳戶，及後再度重開。

他在Twitter上向公眾道歉，表示自己的帳戶受到黑客入侵而流出不雅片段，而他的女友Harper Hempel亦呼籲大眾刪除這條片段。

梅利女友Harper Hempel呼籲大眾刪片

If you have the video please delete it — Harper Hempel (@harperhempel) March 22, 2020

梅利「出事前」上載數條奇怪Stories（按圖放大）

梅利今季在金塊表現突出，與拍檔祖傑（Nikola Jokic）合作下領球隊至今創下43勝22負的戰績，在西岸暫列第3位。梅利在常規賽場均交出18.8分及4.8個助攻，亦是他職業生涯最佳的數據。

不雅影片令梅利索爆女友人氣急升（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

其他NBA球星的火辣身材另一半（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14