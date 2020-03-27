【新冠肺炎】政府落實防疫新措施　戶外籃球場陸續關閉兼「封框」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在港疫情急轉直下，康文署再次封場。惟陸上免費康樂場地包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、籃球場、滑板場等仍會維持服務。特首林鄭月娥今日宣布最新防疫措施，陸上免費康樂場地將明日傍晚6時起全面封閉。

今日傳出康文署在室外的硬地籃球場閘外貼上告示，指「因應2019冠狀病毒的最新情況，本場地/設施將於三月廿七日起暫關閉，直至另行通知。」其中大埔大育街場已經被膠帶和圍欄圍起。傍晚，行政長官林鄭月娥見記者時表示，將會於明天（28日）下午6時開始關閉遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對場所，維期14日；為防止人群聚集，禁止超過4人或以上的聚會。

球場門外貼出的告示。（網上圖片）

惟「封場」相關措施今日起陸績出現，但只在個別球場實行，各辦事處收到的公告亦不一致。今午致電黃大仙區遊樂場辦事處詢問，職員表示尚未有相關消息，但強調只有室內球場關閉，的硬地籃球場今晚仍能照常使用。

其他區街場情況

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黃大仙遊樂場辦事處表示彩虹道今晚仍然開放。（讀者提供）

原想在今午落街場獨自訓練的甲一建龍球員馮嘉豪直言，戶外籃球場全面封閉，籃球員「home office」難以進行。「早前停課，自己在工作後或是周末早起落街場獨自射波，希望自己可以保持狀態。街場晚上都會很多人，但如果早上或下午時分，都很少人使用，是很好自主訓練的時候，只有自己的時候其實相對地較安全。」

大埔三育籃球場就用膠帶圍起。（網上圖片）

對球員來說，籃球總會只宣布會在8月後開季，是給大家希望，因而為了保持狀態只能自主練球。在健身室和室內場都關閉的情況下，在人流稀疏時分到街場訓練，成為大家的不二選擇。可惜明日傍晚起全面封場，馮嘉豪苦笑道：「變相只可以在家做有限度的體能。」

其中正在花墟街場打球的Nick表示自己平日收工也會有到街場的習慣，自己剛在打球的時候就收到封場的消息：「回家打2k也是好提議！因為戶外的活動都沒了，以後都只能留家打打機，或是做做體能吧。」