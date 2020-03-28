【新冠肺炎】NBA研究或中立場閉門復賽　占士直呼無法接受

自去年尾於中國爆發的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）擴散至全球，近月更從亞洲蔓延至歐美地區，美國境內確診及死亡急劇上升，全國進入緊急狀態，NBA於3月初開始無限期停擺，聯盟一直研究復賽的可能性，近日傳出計劃包括於中立場上演閉門賽事、不過湖人球星勒邦占士（LeBron James）卻表示難以接受閉門賽事。

新冠肺炎肆虐全球，疫情從亞洲蔓延至歐美國家，單是美國截至目前為止，境內確診人數急劇增至104,686人，錄得1,707宗死亡個案，確診人數為全球最多。疫情甚至波及至體壇，NBA至今錄得14宗球員確診個案，其中爵士雙子高拔（Rudy Gobert）及米曹（Donovan Mitchell）現已完全康復，惟全國疫情仍未受控，導致復賽依然遙遙無期。

目前連同杜蘭特在內有14名NBA球員及職員確診新冠肺炎。（Getty Images）

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新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：

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在停擺期間，聯盟未有停止腳步，繼續尋求不同形式復賽的方案，希望能夠令賽季繼續舉行之餘，同時能確保大家的健康安全。近日外媒傳出聯盟在復賽計劃中，包括在中立場閉門作賽，並選址於拉斯維加斯舉行。至於餘下的常規賽賽程將直接取消，改為排名較後的球隊舉辦一場錦標賽，來決定季後賽參賽資格。

聯盟的復賽計劃中不排除於中立場閉門作賽的可能性。（Getty Images）

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對於聯盟有可能採用閉門方式進行，占士在對談節目中表明自己無法接受：「沒有觀眾的運動會是怎樣？那是代表缺乏激情、樂趣或叫喊，沒有互動迴響。」誠然，運動比賽的迷人之處除了看到兩軍在場內激烈競爭，為了勝利拼盡所有，場外的觀眾、球迷亦是比賽的一部分，主場球迷為愛隊打氣、叫喊敵視客隊，這種氣氛能夠令比賽變得更熱血沸騰。

占士認為沒有觀眾的比賽，將會失去激情、樂趣。（Getty Images）

「或許這能讓你更專注於球場上，不過，球迷的存在會讓客隊球員感到自己於一個充滿敵意的環境中。面對這些情況，你有時候就是想好好教訓一下那些球迷。」占士在節目中補充，他無法接受沒有觀眾的比賽，亦不能想像打一場只是在鏡頭下的直播賽事。

當然，觀眾是球員們其中一個奮戰原因，亦能令球員在現場熾熱氣氛內更投入。（Getty Images）

在這個本應是每年為了季後賽席位競爭更激烈、訓練更高強度的月份，頓然失去對賽及訓練，不少球員顯然非常不習慣，占士同樣有着奇怪的感覺，「我的身體像在問我：『你正在搞甚麼鬼？現在你應該為季後賽準備，為甚麼你突然停下來？』」運動員身體多年習慣了的強度，可是現在確是不得不停下來，占士亦盡量在家中以健身保持體能，隨時迎接可能復賽的球季。

每年3月都是爭奪季後賽資格最激烈的月份，同時要為季後賽作準備，不過今年球員們突然閒下來，令占士在內的球員大呼不習慣。（Getty Images）

占士目前多留家中減少外出，他在社交媒體上載自己居家健身片段，保持身體狀態。（instagram截圖）

NBA球星於賽季停擺之日常（按圖放大）：