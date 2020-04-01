【NBA】2K錦標賽16人名單公布　杜蘭特「復出」即鬥入樽王

新冠肺炎令體壇停擺，NBA也受到影響。自聯盟出現第一位確診球員後就隨即「叫停」並馬上進行檢疫，如今感染數位球員已康復。 今日NBA再傳來好消息，先有湖人全隊通過14天隔離再無確診案例，然後周五舉行的球員版「2K對戰」亦公開參賽名單。

日前才傳出將推出《NBA 2K》錦標賽，今日2K的官方Instagram隨即公布最終16人的名單。《NBA 2K》錦標賽包括剛康復的杜蘭特、米曹等球星，但卻不見「真宅男」希活（Gordon Haywood）和同時「機迷」的保羅佐治（Paul Geroge），引來不少球迷留言。

NBA 2K分別療Twitter和Instagram上公布宣傳片和進階表。（NBA 2K Instagram）

在比賽不用打，球也不用練的日子，球星們在自主隔離。除了花時間和家人相處，球員們也不停找樂趣。勒邦占士（LeBron James）選擇在家拍片健身、崔楊格（Trae Young）、當錫（Luka Doncic）等年輕球員則不時打電玩過手癮，不時有球星在Instagram直播大談往事。球星和球迷都悶到發霉，球員限定的NBA 2K可說是現階段乖乖留家防疫的喜訊。

崔楊格（Trea Young）將會在首戰與夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）碰頭。（NBA 2K Instagram）

其中16人中包括剛從肺炎痊癒的米曹（Donovan Mitchell）。（NBA 2K Instagram）

《2K錦標賽》首輪將在美國時間4月3日開打，由ESPN直播賽事。16名球員在為期10天的賽期內爭霸，賽事種子排名取決於球員在2K內的評分。頭兩輪採取淘汰形式，4強及決賽則採以3場2勝定勝負。 賽事勝出者將把2K中獲得的10萬美元獎金捐贈而協助救援工作。

就連Paul Geroge也不在16人名單之中。（Nike官方）

NBA 2K歷代封面（按圖放大）：

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順帶一提，美國確診案例成為全球之最，惟NBA的疫情似乎已受控。今日（1日）據《ESPN》指，湖人在2名確診案例出現後，全隊則完成14天隔離，並再無確診案例，可算是鬆一口氣。

湖人在全員通過隔離14天，但至今仍未知道是哪兩人確診。（Getty Images）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：