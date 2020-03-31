【NBA】NBA或今周內「復賽」　球員限定2K對戰　你最想邊個參賽？

怎樣才能在疫情中一睹NBA球員的風采？也許電玩是個好方法！ 新冠肺炎自去年尾於中國爆發後，至今蔓延全球。歐美國家確診數字每日急劇上升，鑑於美國境內疫情嚴重，各大運動聯盟為減少球迷、球員聚集接觸，因此NBA於3月初宣布停擺賽季。 惟聯盟冀為居家抗疫球迷帶來正面娛樂，正計劃將球場帶到網絡，舉辦球員限定的「2K錦標賽」。

據外媒報道，聯盟眼看球員之間出現網絡競技的風氣，並有意將NBA實戰帶到網絡世界，為一班被新冠肺炎陰霾籠罩的球迷、市民，帶來正面的娛樂及力量。據悉聯盟將於美國時間周五舉辦球員限定的《NBA 2K》錦標賽，每隊派出一位代表參賽，賽事將由ESPN直播，讓球迷們能夠看到一班球員轉戰電玩的表現。

保羅佐治亦是資深電玩迷，過往他不時與電玩品牌聯乘球鞋系列，由他代表球隊出戰2K錦標賽應該甚有看頭。（Nike圖片）

雖然具體比賽的賽制、每隊代表尚未公布，不過得知這個消息令球迷相當興奮。若是賽事順利舉行，相信塞爾特人的希活、快艇的保羅佐治代表球隊出戰機會甚高。

小編部分心水出戰球員（按圖放大）：

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至於湖人派出安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦是一個明智選擇，畢竟他是《NBA 2K20》的封面人物，勇士派出祖蒙特格連（Draymond Green）也不錯，看他對住電視狂噴「垃圾話」（Trash Talk）也是一個奇景呢！

NBA 2K歷代封面人物（按圖放大）：

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在新冠肺炎肆虐全球下，各國疫情嚴重，美國甚至進入緊急狀態，並呼籲民眾多留家中，減低受感染的機會。惟目前還是擋不住病毒於境內傳播，美國截至今天錄得142176宗確診，死亡個案增至2486宗，包括NBA球員杜蘭特（Kevin Durant）、紐約人班主杜蘭（James Dolan）在內等15人亦出現確診情況。NBA聯盟於3月初不得不煞停比賽，宣布無限期停擺。可幸的是，NBA球員確診個案中的高拔（Rudy Gobert）、米曹（Donovan Mitchell）、史馬特（Macurs Smart）早前宣布已康復。

目前連同杜蘭特以及紐約人班主杜蘭在內有15名NBA人士確診新冠肺炎。（Getty Images）

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新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：

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在賽季停擺期間，球員均自主在家隔離，但突然暫停球隊訓練，閒下來的他們當然不習慣。球員們不時在網上大呼「沉悶」，更各出奇謀度過他們居家防疫的日子。勒邦占士（LeBron James）選擇在家拍片健身、崔楊格（Trae Young）、當錫（Luka Doncic）等年輕球員則不時打電玩過手癮，球壇中兩大電玩高手保羅佐治（Paul George）及哥頓希活（Gordon Hayward）亦有直播打機與網友球迷交流。

哥頓希活擅於電競（E-Gaming），曾經參加過職業賽事。（Getty Images）

占士目前多留家中減少外出，他在社交媒體上載自己居家健身片段，保持身體狀態。（instagram截圖）

NBA球星於賽季停擺之日常（按圖放大）：

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