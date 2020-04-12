【NBA】太陽奪NBA 2K電競錦標賽總冠軍　聯盟不排除未來續辦

在美國甚至全球被疫情陰霾籠罩的艱難時刻，NBA早前決定聯同知名運動遊戲《NBA 2K》舉行球員限定的2K錦標賽，為球迷帶來正面的娛樂。經過一個多個星期競逐，最後由太陽的卜克（Devin Booker）一路過關斬將，終拿下冠軍，贏得10萬美元（約78萬港元）獎金，全數用作支持抗疫工作。

受疫情影響，世界各地大部分運動賽事、娛樂均暫停或取消。雖然NBA同樣正在停擺，不過聯盟希望在這個艱難時刻，盡所能為球迷送上正能量，決定首次舉辦NBA球員限定的2K錦標賽。參賽球員包括剛從新冠肺炎康復的杜蘭特（Kevin Durant）、米曹（Donovan Mitchell）、卜克在內16位球員，根據其2K戰力定出種子位置。

作為頭號種子的杜蘭特在首輪對戰不敵戴歷鍾斯Jr.出局。（NBA 2K instagram）

四強戰狂噴垃圾話火花四濺（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

經過一輪對賽後，今天終於上演四強及決賽戲碼，負責直播的ESPN更是進行了長達6小時的直播節目，讓球迷再次感受過往連場籃球激戰的高漲氣氛。投入的豈止球迷呢？卜克於四強擊敗快艇的哈勞順利晉級決賽，與其太陽隊友艾頓（Deandre Ayton）在決賽決一高下，卜克先以小球陣容的火箭，對抗由艾頓控制、以高大強壯見稱的湖人，不過打機高手卜克未受考驗，以72：62先拿一勝。

兩位太陽球員在決賽相遇，身為隊友的他們並沒有相讓。（影片截圖）

由於決賽同樣採用三場兩勝制，艾頓依然有翻身的機會。艾頓今仗以公鹿迎戰以金塊參賽的卜克，可惜始終未能成功復仇，更以62：74不敵卜克。最後，卜克一路過關斬將成為首屆「球員限定2K錦標賽」總冠軍，亦是太陽隊史自1968年起「首個冠軍」。2K、NBA和球員工會將以本次冠軍的名義，捐出10萬美元（約78萬港元）協助對抗肺炎疫情，卜克能一嘗久違的勝利感覺，亦謙虛表示：「這個錦標賽很棒！我很感謝2K舉辦比賽，我亦從中經歷精彩的交鋒。我曾與艾頓對賽過，很清楚他的能力，他絕對是一個專業玩家！」

大家應該有這樣的經驗，對賽激烈期間總會誤按手掣按鈕，艾頓這次差點終結對賽。（影片截圖）

卜克嚇得目瞪口呆，不停向艾頓確認是否終結對賽。（影片截圖）

由於今次錦標賽大獲好評，令球員以及球迷以另一個方式感受比賽，NBA全球合作資深副總裁Matt Holt透露未來不排除再辦類似活動：「我們對於成果感到自豪，不論NBA是否繼續停擺，即使在賽事重啟之後，我們都會作更多嘗試。」不過，舉辦今次賽事並不容易，今次活動背後無論統籌或實行都相當繁複，Matt Holt同時透露過程的難處：「畢竟我們無法送員工到球員住所，因此只能送上遊戲機、音響設備和攝影機過去，這全都在兩周半的時間內完成。」聽到聯盟這次放話，相信球迷們未來能夠再欣賞這些特別對賽！