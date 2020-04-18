疫情下青松共同進退　不離不棄換來教學雙長　教練葉偉恒：好感動

新冠肺炎疫情下各行各業大受打擊，體育界也不能倖免，體育館封館、街場「封框」、學界賽取消或暫停，令一班教練因未能如常教班，導致收入大減。有些教練選擇暫時轉行。香港道教聯合會青松中學籃球教練葉偉恒，幸運地獲得校長吳友強以及體育科主任馬嘉俊支持轉為網上教學，並繼續支付薪資。種種窩心舉動，令葉偉恒大呼感動。

採訪當天，我們看着高大的葉偉恒在操場內擺弄攝影機，一頭設定好拍攝畫面後，便急急忙忙到鏡頭前拍下自己指導學生的體能動作。眼看他手忙腳亂，一時沒有電池、一時腳架歪掉、一時他沒留意做動作時自己跳出可拍攝範圍，種種的「蝦碌」事跡都是我見猶憐，甚至很想直接幫他拍攝多省時間。

剛接觸拍攝一個月不足，葉偉恒仍是少不免手忙腳亂。（龔嘉盛攝）

每次拍攝未必有小幫手，葉偉恒便要一腳踢，每次做完動作才能回看片段，一不滿意便要重新來過。（龔嘉盛攝）

感恩遇上人情味校長

「平常一條10分鐘給學生的影片，連同拍攝、剪接、配音及字幕我大約至少花6小時完成。」葉偉恒摸摸頭尷尬地說，似是不滿意自己未能更有效率處理影片。本來影片並非葉偉恒的工作範圍，不過由於新冠肺炎疫情影響，學校停課、學界賽暫停延期，青松的體育科主任馬sir擔心葉偉恒的生計，遂向校方建議暫以網上教學讓他指導學生，繼續支付其薪資。

一條短短10分鐘片段，葉偉恒起碼需要花上半天製作。（龔嘉盛攝）

「我認識一些教練朋友真的零收入，其任教學校也沒有措施幫助教練，所以當初得知可以改模式上堂真的很感動，發現不單是馬sir支持，原來校長、學校拍攝團隊都『撐住我』。」各行各業在這段受疫情嚴重打擊生計日子下，葉偉恒能夠幸運地得到校方支持是非常特別的例子。背後為他安排計劃、與校方商討及通過網上教學的背後功臣，就是校內體育科主任馬sir。

葉偉恒幸得吳校長（左）支持，令他可以改以網上教學方式教導學生，並繼續支付其薪資，以緩燃眉之急。（龔嘉盛攝）

葉偉恒不怕球場上千萬種情況變化，唯獨一部小小的攝錄機卻難倒了他。（龔嘉盛攝）

艱難時刻共同進退

「一來想藉住恒常的運動重新建立學生的學習常規，令他們知道定時定候要觀看影片再拍下自己影片『交功課』。」雖然在處理影片或行政方面增多工作量，不過馬sir希望藉此灌輸正確思想及身教「感恩」觀念：「教練於這半年期間受到各因素影響，我思考大家可以怎樣共同進退，綜合方法都是決以網上教學有成效，加上校長開會時通過繼續支薪。畢竟教練一直陪住我們，學校怎樣幫教練也是『身教』，讓學生懂得『感恩』。」

馬sir（左）認為網上縱有不同的教學影片，但是總不及自家校內教練般了解學生，甚至確保到學生在練習時的安全。（龔嘉盛攝）

網上運動、健身教學例子，還是教練最清楚學生情況：

+ 3 + 2

學生於疫情下學懂珍惜

網上教學訓練目前在青松已試行3周，葉偉恒每一周一片再收集學生影片，逐一細看後再給予評價及反應。至目前為止，學生們的反應不俗，至少比起馬sir預期的還要好，馬sir笑言或許學生在這段疫情間學懂「珍惜」：「以前他們練波可能因為辛苦偷走，可是現在甚麼都取消、暫停，他們明白原來沒法練波是這麼悶，或是發現自己真的很喜歡打籃球。」人類有時候就是失去才懂得珍惜，學生們現學懂把握每一秒時光享受喜歡的運動也是一種不錯的體悟。

馬sir與葉偉恒一同商討未來的影片中的訓練元素及方向。（龔嘉盛攝）

為了學生想盡辦法

學生們努力學習回饋，葉偉恒亦盼教學能令學生感興趣，同時努力地增值及改善自己的語言技巧：「雖然不知道學生是否認真睇片，但我想他們用心學習，還是努力做好自己。」葉偉恒不斷參考網上影片的鋪排、說話方式、語氣，想盡辦法吸引學生：「老實說，要不是這次拍片看到自己影片，我真的不知道平常說話是這樣沉悶。」目前葉偉恒每周一片的日常，題材由他與馬sir配合訂立，以維持體能以及適合家居運動為主，切合學生們的實際需要。

馬sir不時為葉偉恒提供意見，協助他令影片更加生動有趣。（龔嘉盛攝）

危難之中把握機會

常言道「有危便有機」，從一位籃球教練發展到現在全能拍片剪接，葉偉恒壓根底沒有預料過，這次或許是一個機會讓他增值自己，迎接未來更多的挑戰。「一開始連用甚麼剪片軟件也不懂，都是不斷在網上學習不同的技巧、效果。」從前面對面指導，不需要這麼多工序，現在每一條片後製需時，突如其來的考驗雖有難度，不過從籃球訓練而來的堅持支撐他步過每個難關：「籃球確是教懂我很多，畢竟比賽與人生一樣不可能事事順境，懂得如何克服才能突破。」

葉偉恒從剪片新手進步至稍為認識，不過突如其來的「死機」令他措手不及。（龔嘉盛攝）

甚麼「人情冷暖」、甚麼「雪中送炭」，大家從課本學習過，或許仍然是空泛的概念。在當天訪問結束後，還看到吳校長為葉偉恒買午餐的舉動，我們頓時明白葉偉恒雖仍與疫情帶來的影響對抗，其實他非常幸運，遇上和藹可親又富人情味的吳校長。離開學校之前，我們遠遠望住馬sir與葉偉恒一同細看小小的攝錄機屏幕，高大身影後看出他們為學生而努力的團結。