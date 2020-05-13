【籃球熱話】奇怪射波動作連中三分　民間「咖哩仔」創世界紀錄

談到三分球最準的男人，也許大家會聯想到「浪花兄弟」的史提芬居里（Stephen Curry）和K湯臣（Klay Thompson）。惟NBA以外的民間三分高手，準繩度分分鐘比「浪花兄弟」高。美國男子Anthony Miracola去年挑戰1分鐘連射三分球，並順利創新世界紀錄。惟這名高手的射波姿勢怪如塘鵝朗素波爾（Lonzo Ball），網民卻笑言「波爾終於有救了」。

美國男子Anthony Miracola去年挑戰1分鐘連射三分球，並順利創新世界紀錄。（Instagram）

來自美國密歇根的Anthony Miracola，去年挑戰三分球世界紀錄，並於1分鐘內連續投入31球，打破舊紀錄的26球，成為新的世界紀錄者。是次挑戰，三分線選用NBA賽事的23呎9吋，非FIBA規格距離，而投球位置為「葫蘆頂」。 值得一提是，史提芬居里曾在練習中沒有計時下，連續投入77個三分球。

三分球連射世界紀錄影片：

Anthony Miracola為「美國small ball聯賽」(射籃球機賽事）冠軍人馬，惟「small ball」採用的籃球比正規的籃球小。Anthony其後把破紀錄的影片上載至社交媒體，不少網民除了表示驚嘆，也對他的投球動作相當好奇。

你也許不知道的世界紀錄（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

有別普遍的籃球員，Anthony的皮球預備位置為右邊膊頭，並以如「推波」的方式把球射出。因此有網民笑言這出手動作怪得像塘鵝朗素波爾（Lonzo Ball），並指如若此動作能造出世界紀錄，波爾的命中率必定有救。