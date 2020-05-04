【籃球熱話】NBA多人運動代表　Kendall Jenner前度組隊力足爭冠

台灣男星羅志祥被前女友周揚青力數劈腿黑歷史，亦令「多人運動」成為熱話。在體育界，NBA有名戀事多，劈腿、交換伴侶無日無之，而且並非男球星專利。 多次被指搭上NBA球星的超模Kendall Jenner，被指先後跟5個NBA球星拍拖，足以組成一支球隊。

現年24歲的Kendall Jenner，是Kardashian家族最耀眼一顆新星。

母親Kris Jenner首段婚姻與律師Robert Kardashian育有4子女Kourtney、Kim、Khloé和Robert，其後與曾在1976年奧運奪得金牌的美國十項全能名將詹納（Bruce William Jenner）結婚，1995年誕下Kendall，兩年後么女Kylie出生。

現年24歲的Kendall Jenner，是Kardashian家族最耀眼一顆新星。（Getty Images）

這個名媛Kim Kardashian同母異父妹妹，外表盡得父母最佳遺傳，樣子標緻可人，身高達1.79米，加上自幼養成一股貴族氣質，是現今其中一個最炙手可熱的超級模特兒。

富家名媛千金戀事多，Kendall跟一眾姐姐一樣，男友多如天上繁星，也有同時結交多位男友的傳聞，曾先後多次被拍得跟NBA球星出雙入對。

有NBA惡搞網站，將曾跟她扯上關係的NBA球星組合一起，赫然發現不止可組成一支球隊，陣容實力更足以擠身季後賽。

Kendall Jenner NBA前男友隊陣容強大（按圖放大）

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Kendall Jenner不以為然，還以一句：「5個之中只有2人正確，謝謝」（2 out of 5 accurate, thanks），簡單精準地回應。

她鮮有談論戀情，但高調拍拖的只有格芬和施蒙斯二人，估計她所指的正是這兩個NBA球星前男友。巧合的是，Kendall盛傳6個NBA球星前男友，其中4人過去或現在均曾效力湖人或快艇兩支洛杉磯球隊之一。至於她跟他們是否曾經走在一起還是真的只是純友誼，便只有他們才知道了。

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Kendall Jenner還以一句「5個之中只有2人正確，謝謝」，回應NBA前男友陣容。（Twitter@Kendall）

這次並非Kendall首次面對類似譏諷。早前她被狗仔隊拍到隔離令期間，跟鳳凰城太陽球星戴雲卜克（Devin Booker）一起坐車外出。有口痕網民用一張數個NBA球員互相傳球的照片，諷刺她「被NBA球員傳來傳去」。

Kendall以一句：「他們好像以為我未能全權控制自己的身體」（They act like i'm not in full control of where i throw this cooch）秒殺嘲諷，這個寸爆回應有型得成為網絡熱話，姐姐Kim和Khloe都笑着讚好，也有網民幫口說，「或者是她（Kendall）將NBA球星傳來傳去。」

Kardashian家族顏值最強索女Kendall Jenner（按圖進入）

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年輕、漂亮、富有，Kendall有的是揮霍的本錢。父親是頂尖運動員，她對運動同樣熱愛，經常觀看籃球、網球、棒球等各項運動比賽。

她對NBA球星的偏愛毋庸置疑，多人運動又好，one-on-one也罷，相信未來只會有更多球星爭着拜倒她石榴裙下。

Kendall Jenner前男友大作戰