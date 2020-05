【籃球熱話】NBA多人運動代表　Kendall Jenner前度組隊力足爭冠

台灣男星羅志祥被前女友周揚青力數劈腿黑歷史,亦令「多人運動」成為熱話。在體育界,NBA有名戀事多,劈腿、交換伴侶無日無之,而且並非男球星專利。 多次被指搭上NBA球星的超模Kendall Jenner,被指先後跟5個NBA球星拍拖,足以組成一支球隊。

現年24歲的Kendall Jenner,是Kardashian家族最耀眼一顆新星。

母親Kris Jenner首段婚姻與律師Robert Kardashian育有4子女Kourtney、Kim、Khloé和Robert,其後與曾在1976年奧運奪得金牌的美國十項全能名將詹納(Bruce William Jenner)結婚,1995年誕下Kendall,兩年後么女Kylie出生。

這個名媛Kim Kardashian同母異父妹妹,外表盡得父母最佳遺傳,樣子標緻可人,身高達1.79米,加上自幼養成一股貴族氣質,是現今其中一個最炙手可熱的超級模特兒。

富家名媛千金戀事多,Kendall跟一眾姐姐一樣,男友多如天上繁星,也有同時結交多位男友的傳聞,曾先後多次被拍得跟NBA球星出雙入對。

有NBA惡搞網站,將曾跟她扯上關係的NBA球星組合一起,赫然發現不止可組成一支球隊,陣容實力更足以擠身季後賽。

Kendall Jenner不以為然,還以一句:「5個之中只有2人正確,謝謝」(2 out of 5 accurate, thanks),簡單精準地回應。

她鮮有談論戀情,但高調拍拖的只有格芬和施蒙斯二人,估計她所指的正是這兩個NBA球星前男友。巧合的是,Kendall盛傳6個NBA球星前男友,其中4人過去或現在均曾效力湖人或快艇兩支洛杉磯球隊之一。至於她跟他們是否曾經走在一起還是真的只是純友誼,便只有他們才知道了。

Kendall Jenner還以一句「5個之中只有2人正確,謝謝」,回應NBA前男友陣容。(Twitter@Kendall)

這次並非Kendall首次面對類似譏諷。早前她被狗仔隊拍到隔離令期間,跟鳳凰城太陽球星戴雲卜克(Devin Booker)一起坐車外出。有口痕網民用一張數個NBA球員互相傳球的照片,諷刺她「被NBA球員傳來傳去」。

Kendall以一句:「他們好像以為我未能全權控制自己的身體」(They act like i'm not in full control of where i throw this cooch)秒殺嘲諷,這個寸爆回應有型得成為網絡熱話,姐姐Kim和Khloe都笑着讚好,也有網民幫口說,「或者是她(Kendall)將NBA球星傳來傳去。」

年輕、漂亮、富有,Kendall有的是揮霍的本錢。父親是頂尖運動員,她對運動同樣熱愛,經常觀看籃球、網球、棒球等各項運動比賽。

她對NBA球星的偏愛毋庸置疑,多人運動又好,one-on-one也罷,相信未來只會有更多球星爭着拜倒她石榴裙下。

