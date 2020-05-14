【NBA 2K20】三大遊戲平台激減大優惠　最新2K喪減低過1折

香港區Play Station商店剛剛公布了今個月激減優惠遊戲，其中最新的NBA2K20數位版優惠低過1折，激減超過400元，向一眾玩家大派福利。 一隻年度運動大作佛心大減價，除了在疫情之中陪伴大家之外，亦是籌備推出新作的意思。

自去年於中國武漢爆發的新冠肺炎疫情至今擴散至全球，惟每日仍有新增確診個案，尚未算緩和。在這段艱難抗疫日子，不少遊戲廠商都將旗下遊戲大劈價，鼓勵大家多留家抗疫，減少外出感染的機會。

近來不少大廠大作都大減價。（PS Store截圖）

三大平台聯手激減抗疫

原價大約468港元的NBA2K20在三大遊戲平台的網上商店大減價，包括Play Station Store、Xbox One及日本Switch商店。

目前以Xbox One價錢最為便宜，限時激減低過1折，標價23.45港元，優惠餘下4天。至於日版Switch價錢定為385日圓，折算後約為27.94港元，折扣同樣低過1折。這個極優惠的價格與一餐快餐相彷，真的是「佛心」遊戲商。

2K20在Xbox的優惠價只餘下4天，千萬不要錯過。（官方網頁截圖）

NBA 2K20目前在日版任天堂商店僅售385日圓，喪減95％。（官方網上商店截圖）

輕鬆轉換日本Switch帳戶（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

Xbox Microsoft商店購買連結

日版任天堂商店購買連結

至於香港區PS Store同樣有折扣優惠，不過相對其他兩個平台則貴一點點，在低至1折後以42.12港元發售，優惠期截至5月20日。

通常大作減價，理由不離其中，就是準備推出新一集大作。

香港區PS商店以42港元發售大作，籃球迷千萬不要錯過。（官方商店截圖）

Play Station商店購買連結

根據過往經驗，2K通常在7月公開新封面，然後開始預訂，9月正式發售。今年因為疫情賽季停擺，雖然聯盟近日放話希望能在6月閉門復賽，但延後的賽季未知會否影響NBA 2K21的發售日程。

縱然如此，NBA名將奧尼爾於3月接受電台訪問時，曾大爆料新一集NBA 2K21將選用高比拜仁（Kobe Bryant）為封面，到時拭目以待2K公布封面人物。

在高比逝去一天，NBA 2K亦有發文悼念。（Twitter截圖）

高比曾成為2K10及2K17封面球員，奧尼爾早前亦大爆料2K21的封面毫無疑問一定是他。（網上圖片）

歷代《NBA 2K》封面人物：