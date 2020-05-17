【NBA熱話】居里無波打心情壞靠妻開解　稱球員一惡習勢成新賣點

NBA至今仍因新冠肺炎疫情而停擺中，不過不時流出消息指聯盟正籌備復賽。雖然聯盟總裁施華（Adam Silver）未有透露太多關於復賽的安排及日程資訊，惟預料賽事快將閉門上演。 勇士球星居里（Stephen Curry）對此不以為然，更笑言屆時球員們的「垃圾話」（Trash Talk）將成為賽事焦點之一。

NBA自3月上旬因爵士球員高拔（Rudy Gobert）確診新冠肺炎，加上疫情開始在美國大爆發，聯盟即時煞停賽季至今。

為了減低感染機會，球員們近月來多留在家中，陪伴家人或進行自主訓練，好讓身體維持狀態。

NBA於3月上旬因新冠肺炎關係，導致賽季停擺至今。（美聯社）

NBA球員日常生活忙碌，不是訓練便是舟車勞頓穿梭各州比賽，突然停下來的生活或許令他們難以習慣。

「在這段日子期間，很容易會自怨自艾，我也發現自己常常低聲埋怨，或對妻子吐苦水。」居里分享他在聯盟停擺抗疫期間的心路歷程，坦言難免會出現負面情緒，幸好他得到愛妻Ayesha正面開解：「太太會對我說事情很可能會更糟，不論是經營關係、或是你覺得真正重要的人，你該想想從中可以學到什麼。」

在居里怨天尤人的時候，太太Ayesha（後左一）在旁陪伴開解。（Stephen Curry instagram）

NBA球星於賽季停擺之日常（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

在太太的開解後，居里亦開始釋懷，並趁機把握親子時光，好好扮演爸爸的角色。不過居里也不用太擔心，在疫情稍為緩和，聯盟亦加快復賽步伐。

除了不時流出各項復賽安排消息之外，外媒報道施華在理事會會議後，有意於未來2至4周內決定是否重啟賽事及施行方向。

在賽季停擺期間，一向忙碌的居里在家陪伴子女們，當好爸爸的角色。（Ayesha Curry instagram）

居里：Trash Talk勢成新賣點

有見聯盟有意閉門重啟賽季，在欠缺球迷入場觀賽的情況下，居里笑言屆時肯定球迷能夠能夠清楚聽見球員間的「垃圾話」（Trash Talk）：「到時肯定非常真實且不經任何掩飾，將我們在場上說『垃圾話』的瘋狂一面全部呈現出來。大家知道這是比賽一部分，連我也都會參與其中。」

沒有球迷在旁吶喊聲音阻隔，一點兒聲音在空蕩蕩的場館內自然會被放大，居里對此不以為然，甚至認為會是賣點之一：「不只是場內而是每個人，包括板凳上的人也會說『垃圾話』，說不定球迷覺得這很吸引，因為這會讓他們感覺跟比賽距離更近。」

「垃圾話」一直都是比賽一部分，居里笑指閉門作賽能令球迷聽清楚他們對話，或許是賣點之一。（Getty Images）

NBA歷來著名「Trash Talk之鬼」（按圖放大）：