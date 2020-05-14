【NBA】籃球進化史　Spalding37年合作告終　官方改用舊愛Wilson

NBA的贊助商向來都是焦點之一，近年先有球衣在2015年從Adidas轉為Nike，近日再有傳籃球贊助也會有變，從Spalding換回37年前的合作伙伴Wilson。

與合作37年的籃球贊助商Spalding的合約即將到期，由2021年開始，NBA將會與Wilson合作，屆時將會看到新的NBA官方用球。

事實上，Wilson曾與NBA有過37年的合作史，正正就是與Splading的37年「長跑」之前。除了NBA，WNBA、發展聯盟（G-League）、2K聯賽和非洲籃球聯賽（BAL）的官方用球都會轉為Wilson。

37年的合作了斷，重回37年前伙伴Wilson的懷抱。（Getty Images）

「新」品牌，沿用舊規格

新的比賽用球將會以相同原料製造，規格也不會改變，球員工會也成立一個顧問小組在製造過程中提供意見。

前車可鑑，2006年NBA曾一改籃球的設計，但遭到不少球員和教練投訴，表示球的觸感不對，才在馬上改回舊設計。因此今次在比賽用球方面的改動，工會也會參與以保球員和球隊的建議被納入其中。

Spalding是NBA的籃球，這個影象早已植入腦中。（網上圖片）

Spalding深入民心

籃球、籃球，大家常掛在嘴邊的一項熱門運動，但想一想其實極少說起籃球本身。

1892年，世界上第一顆籃球誕生，由Spalding的創辦人Albert Goodwill Spalding與「籃球之父」James Naismith研製，因此Spalding可算是生產籃球的始祖。1983年Splading籃球成為NBA的官方用球，以致不少球迷想起NBA籃球都會浮現Spalding的字樣。

WNBA最經典的橙白色籃球也是Spalding的作品。（Getty Images）

Wilson才是「舊愛」

相反，Wilson可能對於香港人會比較陌生，但在美國各級籃球都頗有影響力，是高中和大學NCAA的指定用球。

比Spalding再早37年，Wilson已經是NBA的官方用球，但經歷兩次37年後，NBA今次的改變可算是和Wilson「舊情復熾」。

以後看NBA就會看到這樣的商標。（網上圖片）

香港人熟悉的籃球有邊幾個？（按圖放大）：