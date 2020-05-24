【DIY教學】自己籃球框自己整　屋企射波一樣得（有片）

「一封再封」，只想追趕生命裡基本需要...... 新冠肺炎的影響至今持續，球場尚未解封，籃球人的煎熬，我懂，我們真的懂。《Jumper》為了讓大家一解思框之愁，決定教大家親手造一個「不能封的框」，材料也是在家中隨手可得，在家也可「射波」。

材料需要一個家家都有的金屬衣架、大力膠布、尼龍繩（或綿繩），以及網購包裝殘餘的紙皮。工具方面則需要剪刀和𠝹刀，有需要的話可以使用大力鉗幫忙。

自製籃球框材料。

1. 籃框部分

- 將衣架頂部的結鬆開

- 將衣架屈曲成為一個圓形（可以使用枱邊或門邊借力屈曲，或用鉗等工具將之夾彎）

- 屈成圓形後重新將末端纏成結

- 用大力膠紙固定（或用鉗扭實）

籃框部分圖解：

2. 籃網部分

- 準備尼龍繩或綿繩

- 尼龍繩平均對摺形成一圈

- 將繩尾套入圈中拉緊

- 繞著已變成一個圓圈的衣架逐條綁好

- 綁成9-10個繩結

重覆綁成三層的繩結

- 將兩個繩結鄰近的兩條同樣方法再綁上一個結

- 在其他的繩與繩之間不斷重複同樣動作，成為網狀的第一步

- 同樣地再於繩與繩之間綁一個結

- 每次將繩結綁成三角形，都要比上一重的小，才能形成漸漸向內收的網

籃網部分圖解：

+ 4 + 3 + 2

3. 籃板部分

- 建議用厚身紙皮或以兩層加厚，會比較堅挺

- 以大力膠布貼上紙皮、或是以水筆畫線，造成籃板上的方框

- 在框下𠝹出一個小洞，讓籃框的結能穿過

- 將籃框的金屬結穿過洞口

- 以大力膠布貼住上下左右固定（或以大力鉗固定）

籃板部分圖解：

大家可以將籃球框嘗試固定在門的頂部，或是以人手操控變成移動籃框，不單可以成為家居裝飾，更可以做閒時「手痕」的玩意，一起動手造吧！