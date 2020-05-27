The Last Dance｜MJ講大話證據確鑿　「有湯馬士冇我」錄音流出

米高佐敦紀錄片《The Last Dance》上周「煞科」，其後續接連出現，有些也許比節目更精彩。惟就節目中MJ的言論，隊友紛紛站出來質疑真實性，然而MJ與活塞湯馬士（Isiah Thomas）的恩怨亦再次遭廣泛討論。 縱使紀錄片MJ否認曾阻止湯馬士入選1992年的夢幻一隊，但今日卻傳出一段MJ於2011年訪問的錄音，當中MJ親口道出「有佢冇我」的字句。

《The Last Dance》播放期間，MJ與活塞湯馬士（Isiah Thomas）的恩怨亦再次遭廣泛討論。（網上圖片）

《The Last Dance》後續一段接一段，先有「眼鏡蛇」格蘭（Horace Grant）批評MJ在「所謂的紀錄片」中的「格蘭是當年《The Jordan Rules》的洩密者」指控，無中生有。其後芝加哥電台ESPN1000節目主持David Kaplan亦則稱，柏賓就節目一而再、再而三將自己塑造成「自私精」感到失望及憤怒。

當年出擊1992年巴塞隆納奧運的美國男子籃球隊擁有多名星級球員。（網上圖片）

然而節目中其一受球迷關注的，是MJ與活塞湯馬士（Isiah Thomas）的92年「夢幻一隊」恩怨。當年出擊巴塞隆納奧運的美國男子籃球隊擁有多名星級球員，不過身為當時NBA一線後衛的湯馬士卻落選，並一度引發爭議。矛頭直指MJ，認為他是幕後黑手。不過在《The Last Dance》中，MJ足足否認一切與自己有關。MJ強調並沒有提及任何名字，也尊重湯馬士的才華，「他是僅次於魔術莊遜（Magic Johnson）的最好控衛」。

《The Last Dance》金句：

+ 8 + 7 + 6

誰料到今日美媒卻流出出了一段MJ 2011年接受訪問的錄音，並親口表示對湯馬士的厭惡：「記者Rod Thorn給我打電話，我對他說『湯馬士在夢一隊的話，我不會加入的。』」接着公布錄音檔的《The Athletic》記者則在個人社交網站表示：「如他受訪時承認這件事，我理解不到MJ在紀錄片中說謊的原因。」