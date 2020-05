George Floyd被殺｜占士狠批警暴　雷阿倫：殺人不是警察的工作

不論世界何處、何地,警暴問題一直存在。 美國白人警員周二(26日)於明尼阿波利斯(Minneapolis)拘捕黑人George Floyd期間,以膝頭壓住對方頸部,Floyd送院後證實死亡。 影片在網上廣傳後引起民憤,一向關注黑人權益的NBA球星勒邦占士(LeBron James)在社交媒體分享一張死者被壓住及前NFL球員卡佩尼克(Colin Kaepernick)單膝跪下的合成照片,怒呼:「大家現在懂了嗎?」

網絡上廣傳一段由途人拍攝的10分鐘現場片段,被白人警員制伏在地上的George Floyd,已被鎖上手扣,並且被警員以膝頭壓住他的頸部。

期間動彈不得的George Floyd不時大喊:「很痛!我不能呼吸!拜託你!我無法呼吸!」惟警員沒有理會,一名女途人表示:「他的鼻子在流血。」亦有另外數名男途人在旁說:「他甚至沒有拒捕,他現在已沒有反應了。」

前NFL球星Shannon Sharpe轉發事發片段(畫面可能引起不安,請斟酌觀看):

從影片中看到救護車將George Floyd送到醫院急救,可惜最後不幸身亡。

事件發生後,涉案的4名警員已被明尼阿波利斯警方即時解僱,聯邦調查局(FBI)亦介入調查。明尼阿波利斯市長Jacob Frey隨後表示,警員的做法違反官方指引,解僱涉案的警員是正確的決定。

明尼阿波利斯市長Jacob Frey透露4名涉案警員已被開除,並認為這是正確的決定。(Twitter截圖)

美國民眾紛紛上街抗議,欲為逝去的George Floyd討回公道。(Getty Images)

事件又一次激發起民眾不滿,紛紛上街抗議警方濫殺黑人,甚至演變成警民衝突。

George Floyd事件引發警民衝突(按圖放大):

+ 4 + 3 + 2

LBJ:現在大家都懂卡佩尼克的苦心吧

除了群眾上街之外,一向勇於為黑人發聲的NBA球星勒邦占士,亦即時在社交媒體中分享一張死者被壓在地上及前NFL球員卡佩尼克過往播放國歌時單膝跪下的合成照片,占士更憤怒表示:「大家現在懂了嗎!!??!!??還是你選擇繼續被蒙閉眼睛??」(Do you understand NOW!!??!!?? Or is it still blurred to you?? )說明卡佩尼克昔日單膝跪地,正是要抗議美國全國各地警察一再殺害無辜黑人。

從占士所用的大量標點符號可見,黑人再一次在被捕期間死亡,令他真的感到非常憤怒。

占士在社交媒體上載一張George Floyd被警員以膝頭壓頸,旁邊配上前NFL球員卡佩尼克奏國歌單膝跪地抗議種族歧視,意思指正因為黑人被不公平對待,導致卡佩尼克於2016年有此舉動。(LeBron James instagram)

NBA及美式足球明星齊發聲(按圖放大):

+ 7 + 6 + 5

雷阿倫:殺人不是警察的工作

另一名NBA名將雷阿倫對今次事件同樣感到憤怒,在IG Story嚴辭怒斥:「其實任何警察的工作也不會較黑人的權益更加神聖。警察不是受薪的劊子手,但當你支持他們擁有殺人的權力,那(黑人被殺)就是你支持之下的惡果。殺人不是他們的工作。撫心自問為什麼你會覺得那是無問題的。」

(雷阿倫IG Story原文:The job of a policemen or women is not more sacred than the humanity of a black person. Period. Police are not paid executioners, but when you advocate their right to kill, that is what you are advocating for. Killing is not their job. Ask yourself why you're OK with that.)

美國至今仍然不乏種族歧視的問題,黑人往往仍受到歧視或不公平對待,前NFL球員卡佩尼克對此頻頻發聲和抗議。他曾於2016年8月公開表明不會在奏國歌時站立為國旗自豪,因為這國家「壓迫黑人及有色人種」,更一度單膝下跪,抗議美國警察濫權多次槍殺手無寸鐵的非裔美國人。

卡佩尼克(右)在效力三藩市49人時,曾經在播放美國國歌時單膝下跪,抗議種族歧視及黑人受到不公平對待。(Getty Images)

卡佩尼克的舉動引來其他NFL球員,以至其他項目的運動員彷效。美國總統特朗普曾公開以粗言攻擊這些下跪抗議的球員︰「立即趕這些『狗娘養的』(son of a bitch)離開球場!他被開除了!」特朗普的言論惹來占士不滿,二人當時更曾隔空對罵。

雖然不少運動明星這些年來一直關注種族歧視議題,甚至持續發聲,可惜仍未能阻止悲劇發生。