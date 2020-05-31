【NBA】抗議George Floyd被殺　塞爾特人布朗開車15小時回鄉遊行

美國非裔男子 George Floyd周二（26日）於明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警員以膝頭壓頸，Floyd送院後證實死亡。事件在美國廣泛關注，並再次激發起民眾不滿，紛紛上街抗議警方濫殺黑人，甚至演變成警民衝突。 NBA塞爾特人球員積倫布朗（Jaylen Brown）昨日亦有響應抗議活動，不惜駕駛15小時車，由波士頓南下家鄉阿特蘭大，出席反種族主義遊行。

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「很痛！我不能呼吸！求求你！我無法呼吸！」被白人警員制伏在地上的George Floyd一直哀求，惟警員沒有理會續以膝頭壓住他的頸部。最終歷史重演，與2014年遭警察勒頸致死的Eric Garner一樣，George Floyd送院後證實死亡。

美國民眾紛紛上街抗議，欲為逝去的George Floyd討回公道。（Getty Images）

縱使事件發生後，4個涉案警員已被明尼阿波利斯警方即時解僱，聯邦調查局（FBI）亦介入調查，惟為警方濫殺黑人一事再次引起民眾不滿。

美國各方如藝能界、體育界甚至前總統奧巴馬亦紛紛發聲呼籲消除種族主義和警員暴力執法。

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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能力愈大 責任愈大

全美各地由此爆發了多場針對種族主義的遊行集會活動，NBA塞爾特人球員積倫布朗（Jaylen Brown），更不惜由波士頓開車15小時返家鄉阿特蘭大抗議。

布朗直言為不公義發聲是必須的：「作為一個名人、NBA球員，身份絕不會讓我抽離；首先我是一個黑人，我是社區的一員，我們見證過一些不公義現象，我們要提升人們的意識。」

NBA塞爾特人球員積倫布朗（Jaylen Brown），不惜由波士頓開車15小時返家鄉亞特蘭大抗議。（Getty Images）

布朗深信只有聲音被聽到，才能推動改變。（網上截圖）

布朗：聆聽年輕人的聲音

美國至今仍然不乏種族歧視的問題，運動界亦先後多次發聲和抗議，最為人知的為前NFL球員卡佩尼克。他曾於2016年8月公開表明不會在奏國歌時站立為國旗自豪，因為這國家「壓迫黑人及有色人種」，更一度單膝下跪，抗議美國警察濫權多次槍殺手無寸鐵的非裔美國人。

「作為一個年輕人，你們必須聽聽我們的觀點，我們的聲音需要被聽到」，布朗深信只有聲音被聽到，才能推動改變。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：