【NBA熱話】曾揚言未安全不重啟訓練　獨行俠班主古賓終首肯復操

NBA賽季因新冠肺炎疫情於美國大擴散之故，從3月中旬開始停擺至今逾10周，球隊亦關閉訓練場館，減低球員之間互相感染的機會。隨住美國境內疫情稍為緩減，各支NBA球隊相繼重新開放訓練場館，連早前曾言不應冒險的獨行俠班主古賓，亦於今天宣布重啟場館放寬練習。

新冠肺炎自去年末爆發至今年初擴散全球，歐美地區確診及死亡數字一度急劇上升，直至近月稍為緩減。有見及此，NBA近來不斷密鑼緊鼓商討復賽的安排及可行性，以及如何定出季後賽球隊資格。

NBA總裁施華（Adam Silver）近來不斷與多方開會商討復賽的安排。（Getty Images）

雖然聯盟仍然未有復賽的最終方案，不過各支球隊評估過近期疫情情況，先後重新開放訓練場館，讓球員能夠自主訓練，為隨時重啟的賽季作好準備。惟在各隊重啟訓練時，獨行俠班主古賓（Mark Cuban）曾於5月初表示若無法確保所有人於安全情況下，不該如此冒風險。經過3周之後，古賓的看法有所改變，球隊終於宣布重開訓練場館。

古賓一直關注疫情狀況，並期望確保安全下才重啟球員訓練。（Getty Images）

在重啟訓練場館之先，其實獨行俠教練卡勞（Rick Carlisle）特別召開會議，與球員、隊醫談及訓練時要留意的細節，當中包括訓練場館只能容納4名球員，不能進行多人聚集的籃球活動等等的安排。「其實古賓一直對於開放訓練設施保持警惕，除非時機合適，否則我們不會急於開放球館。」卡勞透露球隊一直遲遲未開放訓練設施的理由。

闊別球場10周，獨行俠的Seth Curry感到非常興奮及期待。（Twitter截圖）

Seth Curry再踏訓練場館之時，即時拍照紀念這一刻。（Seth Curry instagram）

在眾多NBA球隊之中，獨行俠算是比較遲開放訓練設施措施，「實際上，我對此感到自豪，我認為球隊的這個決定是正確的。」不過卡勞深信球員在停賽期間表現良好，努力保持狀態及照顧好身體，他十分信任球員。

尚有哪些仍未重新開放訓練設施的球隊（按圖放大）：