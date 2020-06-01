George Floyd被殺｜米高佐敦籲示威者克制　「不要跌入暴力循環」

George Floyd被白人警察殺害的慘劇，觸發美國國內一連串的反歧視示威，其後更演變成激烈的警民衝突。 兩代NBA巨星「籃球之神」米高佐敦及「大帝」勒邦占士亦就事件開腔，公開向濫暴說不。

美國非裔男子George Floyd在上周二（26日）在明尼阿波利斯（Minneapolis），白人警察將George Floyd壓在地上，而他在被捕過程中沒有反抗，並表明「我不能呼吸！」，但警員不為所動，George Floyd慢慢失去意識，結果被壓頸致死。

George Floyd被殺事件曝光後，美國不同地方都發起大規模的示威，向警方濫殺黑人的行為表達不滿，而示威亦愈演愈烈，引發激烈的警民衝突。

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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美國各界人士紛紛就事件發聲，當中包括前總統奧巴馬及影星The Rock等，NBA塞爾特人球員積倫布朗（Jaylen Brown）更返回阿特蘭大，參與反種族主義遊行。

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「籃球之神」米高佐敦就此事發聲明，表明已受夠種族歧視，「我感到無比哀傷及憤怒，因為慘劇再度發生，我理解眾人的傷痛，我已受夠對有色人種的歧視及暴力。」

MJ同時呼籲示威者保持克制，不要因仇恨而再跌入暴力的循環中，「我們必須保持初衷，謹記不可將示威行動化成暴力行為，否則將變成暴力的支持者，所以必須保持理性及和平表達訴求，以群體力量向政治領袖施壓，或以手上的一票改變現時的制度不公，一同追尋公義。」

米高佐敦就George Floyd被殺一事發聲明回應。（Twitter截圖）

占士概嘆美國種族歧視問題嚴重

另外，勒邦占士同樣相當關注事件，他曾在個人Instagram上載一張自己穿上「我不能呼吸」衣服的改圖，對事件表示心痛。連續在Twitter發布兩則貼文，控訴為何美國不能一視同仁，並希望大家堅強面對，他亦引用歌手Nasir Jones作品《Hate Me Now》的歌詞，畏懼及憎恨將令人成為怪物，表達對種族歧視的不滿。

勒邦占士在Twitter上發問為何美國的歧視問題依然嚴重。（Twitter截圖）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：