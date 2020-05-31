George Floyd被殺｜前NBA球星抗議警暴　「將這些混蛋送進監獄」

美國連日來各地出現民眾遊行，表達對非裔男子 George Floyd於明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警員以膝頭壓頸並在送院後死亡的不滿，抗議警方濫殺黑人，甚至演變成警民衝突。 前NBA球員史堤芬積遜（Stephen Jackson）為死者生前好友，激動的他趕到明尼蘇達出席集會，悼念好友同時發言表明：「我會盡一切所能，將這些混蛋送進監獄！」

George Floyd於明尼阿波利斯市（Minneapolis）被白人警員拘捕時，雖然他在過程中沒有掙扎或拒捕，但一直被對方以膝頭壓住頸部。期間Floyd已多次表明「很痛！我不能呼吸！拜託你！我無法呼吸！」惟警員沒有理會，最後Floyd再沒有動彈，送院後證實死亡。

前NFL球星Shannon Sharpe轉發事發片段（畫面或引起不安，請斟酌觀看）：

Floyd死訊傳出後，激起美國民憤，逾30個城市民眾紛紛走上街頭遊行抗議警員執法不當。



遊行示威其後演變成警民衝突，甚至已有2名示威者中彈身亡，加州洛杉磯亦於昨日（30日）實施宵禁。

各地民眾示威抗議，演變成警民衝突（按圖放大）：

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前NBA球星誓為好友討回公道

非裔美國人長年在當地面對種種不公平對待，再一次的慘劇引來各界人士為此發聲。曾效力馬刺的前NBA球星史堤芬積遜，是死者George Floyd生前好友，他在明尼蘇達出席集會時，一番激動的演說令人聽得心酸。

「我來這裏是不想我好兄弟George Floyd的人格被詆毀。」史堤芬積遜一瞼沉重地開始演講，他與死者相識逾廿載，多年的深厚交情讓積遜以「雙胞胎兄弟」形容對方。

積遜一臉沉痛出席明尼蘇達的集會活動，旁為木狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns），這亦是他的母親因感染新冠肺炎逝去後首次在公開活動現身。（Twitter截圖）

積遜現身抗議集會演說：

「我會竭盡所能將這些混蛋送進監獄」

「當警察做了他們明知道是錯誤的事情時，他們第一個反應就是試圖掩蓋，並提起他們的背景，令整件事看上去這樣做是合理的。」

史堤芬積遜越說越激動，「什麼時候謀殺是值得的呢？但如果涉及黑人，這就會得到批准。我們為公義而來，我會竭盡所能將這些混蛋送進監獄。原諒我的粗言穢語，我真的很憤怒，我從心底裏以黑人身份為傲。」

積遜憤怒地表示要為兄弟取回公道。（Getty Images）

NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：

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活塞教練基斯：為了下一代，是時候需要改變

美國一直以來都存在種族視的問題，在今次George Floyd事件之前，便曾發生一宗如出一轍的案件：2014年黑人Eric Garner同樣在被拘捕時遭警員扼頸致死，最後道出一句話便是：「I can't breathe（我不能呼吸）。」

今年初發生黑人Ahmaud Arbery在居所附近慢跑，被一對白人父子認為是偷竊慣犯開槍射殺。

NBA球隊活塞教練基斯（Dwane Casey）憶起兒時因其非裔身份不受歡迎的經歷，慨嘆半個世紀過去情況仍然沒有改變：「54年後，到底改變了多少？」

活塞主帥基斯慨嘆不論多年過去後，種族歧視還是一直都在。（Getty Images）

基斯小時候在白人學校的無助、被忽視、不被了解，種種的批判、不公平讓他成長階段走得艱難。

半個世紀過去後，基斯認為種族問題還是一直存在，他亦擔心8歲的兒子受到不公對待：「看着我那8歲兒子的成長世界，於過去54年來我們到底做些什麼，好讓他8歲時的環境會比我的更好？為了讓下一代生活在更公平的環境，大家是時候做真正的改變。」

湖人：我們聽到黑人社會的痛苦

面對不公不義，各界人士均站出來發聲，湖人球團亦有在網上發文：「我們譴責種族主義、種族歧視、暴力及偏見，每個人有權免於恐懼、有尊嚴地生活，我們聽到了黑人社會的痛苦，我們絕不會只是沉默旁觀。」