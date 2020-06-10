【NBA】吳彥祖選勇士史上最佳正選　經典「Run TMC」無人入選

長期支持NBA球隊勇士的香港男星吳彥祖，在社交網站分享心目中勇士歷史上的最佳5人正選，其中4人來自近年的王朝，包括「浪花兄弟」史提芬居里、K湯臣、杜蘭特及祖蒙特格連，餘下一人則是傳奇中鋒張伯倫。最多網民質疑祖蒙特格連，不少人認為吳彥祖應該選韋伯。

忠實勇士球迷吳彥祖今日在社交網站分享，選出他心目中勇士史上最佳正選，分別是史提芬居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、祖蒙特格連（Draymond Green）及張伯倫（Wilt Chamberlain）。居里、K湯臣、杜蘭特及格連都是近年勇士王朝的「四巨頭」。

吳彥祖勇士最佳陣容：

吳彥祖勇士最佳陣容滄海遺珠：

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不少網民認為格連不應入選，大多人提議的韋伯（Chris Webber），亦有人認為「Run TMC」任何一人都可以都可取代格連，甚至有人覺得伊古達拉（Andre Iguodala）也更好。不過，都有網民分析，可能吳彥祖看重格連的防守，令這套陣容更加平衡。

有網民認為選勇士最佳陣容，但「Run TMC」竟沒有人入選，實在奇怪。在90年代初，穆林（Chris Mullin）、添夏達威（Tim Hardaway）及列治文（Mitch Richmond）在勇士合組進攻強橫的「Run TMC」組合。除了這幾位90年代初的球員，亦有網友提出與張伯倫同期的費蒙特（Nate Thurmond），還有在60、70年代的勇士傳奇巴利（Rick Barry）。

吳彥祖亦解釋他的選擇，認為這5人確實很難取捨，他這樣寫：「我從未看過費蒙特及巴利打波，我年輕時見證「Run TMC」的時代，對那代球員有特別感情連結，但如果要我選一支會贏波的隊伍，我會選居里、K湯臣、杜蘭特及格連。至於張伯倫，就是因為他是張伯倫。」