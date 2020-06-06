【美國示威】GTA V、NBA2K等遊戲關服兩小時　悼念George Floyd

在非裔美國平民喬治弗洛伊德 (George Floyd) 遭到警方執法過當致死的事件爆發之後，全美各大城市都陸續發起了大大小小的反種族歧視以及警察暴力抗爭活動，而在後續公開的驗屍報告曾排除了「謀殺」的結果後，各地的衝突越演越烈。

在這個氣氛緊張時刻，許多遊戲開發商或發行商也都紛紛公開在社群網站上發表了各種「反種族歧視」的聲明，並全力聲援「Black Lives Matter」的抗議者們，不僅針對許多種族平權組織提供了金錢上的捐助，甚至還特地為此延後了許多計畫已久的活動。

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而 Rockstar Games、2K Games 和他們的母公司 Take-Two 互動娛樂在各自發表了反種族歧視的聲明後。他們也再次採取了另一個最新的行動，目的是希望能藉此讓社會大眾更加關注美國當下的種族議題。於美國東岸時間 6 月 4 日的午間 (香港時間 6 月 5 日午夜)，他們關閉了旗下遊戲《俠盜獵車手 5（GTA V）》、《碧血狂殺 2（Red Dead Redemption 2）》以及《NBA 2K》系列的線上伺服器約兩個小時的時間，藉此「紀念佛洛伊德」。對此，Rockstar Games 也在推特上說明。

「為了要紀念喬治佛洛伊德之死，將關閉旗下《俠盜獵車手 5》、《碧血狂殺 2》線上伺服器。」（Rockstar Twitter擷圖）

「停服悼念結束之後，也希望你們能與我們一同為全美各地多年來因為種族歧視而受到不公對待的受害者們獻上致敬，並聲援他們的家屬、黑人擁有的企業、在上街抗議的民眾和團體，以及下方網站所列出的組織。」在這則貼文下方 Rockstar Games 也附上了非營利組織「Charity Navigator」的網站連結，這個組織長年來不斷為各種公眾利益事件舉辦了大大小小的慈善活動。

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而根據 Take-Two 互動娛樂所公開的聲明，除了 Rockstar Games 的作品之外，2K Games 和 Social Point 旗下的多款作品也都會在這段期間內暫時關閉線上伺服器。像是《NBA 2K》、《Dragon City》和《Monster Legend》等。而開發過《天外世界》(The Outer Worlds) 和《坎巴拉太空計劃》(Kerbal Space Program) 等作品的 Private Division 工作室也會在那個時段內暫停一切活動。

「喬治佛洛伊德的死，將會永遠提醒我們任何形式的種族歧視和所延伸出的暴力行為都是無法被容忍的」Take-Two 互動娛樂在聲明中表示「我們也承諾將會持續致力於消除種族不公，也會堅定地與黑人社群站在同一陣線，並對抗我們現今社會系統上造成了各種衝突與分歧的問題。」

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