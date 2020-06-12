【PS5曝光】NBA狀元威廉臣現身2K21宣傳片　傳兼任遊戲封面人物

萬眾期待的新一代Sony遊戲主機Play Station 5終於公布機身外貌，進階的配置令遊戲讀取及畫面更為像真、精細。 同時發布《NBA 2K21》於PS5的實體機畫面，雖然仍然未是最後版本，不過從宣傳片段內威廉臣（Zion Williamson）的汗水及極像真的籃框，已經感受到次世代主機的力量。

PS5曲線機身採用直立設計，圓形座台加上機身中央微微向內彎，頂端的像V字的兩翼，像是代表「5」的羅馬數目字，代表Play Station主機來到第5代。設計也一反近代PS的黑色，而採用了白中帶黑的配色，散熱位置的旁邊亦似乎有LED燈會發出藍光，開機後非常有型。

新一代Sony主機PS5的最終版本外形。 （直播截圖）

在發布新主機同時，當然少不免同時公布一系列的PS5遊戲大作。當中包括期待已久的《Horizon Forbidden West 地平線2》、《生化危機8 Resident Evil Village》、《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》，以及籃球迷非常關心的《NBA 2K21》。

《生化危機8／Resident Evil Village》（影片截圖）

2K過往每年大約在7月初便會公開新一集的封面，由於今年受疫情影響，加上今個賽季延後，未知今集的發售日程會否有別以往。不過在新一段宣傳片之中，進化的機能令遊戲畫面更為像真、仔細。威廉臣的汗水、光影下的籃框，每一個表情、動作，均表露無遺，重點是2K團隊強調的遊戲在PS5的讀取時間是「2秒」，大家終於不用再看着畫面發呆。

威廉臣的神情與汗水在PS5的實機畫面，極為像真。（影片截圖）

+ 9 + 8 + 7

《NBA 2K21》於PS5實機畫面：

至於新一集的封面人物，近月亦傳言四起，奧尼爾曾經在接受訪問時提到封面將會是已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）。不過，威廉臣現身實體機宣傳片中，或許亦是普通版封面人物的一種暗示吧……

高比曾成為2K10及2K17封面球員，奧尼爾早前亦大爆料2K21的封面毫無疑問一定是他。（網上圖片）

歷代《NBA 2K》封面人物：