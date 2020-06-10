【NBA星二代】繼承占士的天之驕子　Bronny譜出個人青春之詩

勒邦占士（LeBron James）作為世界數一數二的球星，實力當然毋庸置疑。至於他的15歲兒子「Bronny」勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）升上高中後，基於父親的名氣以及自身的能力令他同樣備受矚目，更引來著名球探專家Paul Biancardi的留意。雖然Bronny在最新ESPN全美高中生排行榜位列第24名，不過Biancardi還是看好Bronny的前景，更認為他有一個特質更勝父親。

Bronny為現今全球強大的籃球員之一占士之子，雖然目前只是15歲，並即將升讀高中二年級，但是他「因父之名」的關係，從小便備受外界關注。Bronny在成長過程中，已經常常在傳媒的鎂光燈下出現，近年更進一步被球探留意，在去年更被評為全美高中生第1名。

只要有時間，占士定必到場觀看Bronny的球賽，不欲錯過任何一個值得紀念的時刻。（美聯社）

經過一年之後，ESPN早前釋出Bronny的最新排名為第24。雖然名次有所下跌，可是著名球探專家Biancardi稱讚Bronny擁有良好球技、傳球視野及籃球智商，他亦深信Bronny在未來還能繼續提升這些特質。不過，Bronny有一個NBA球星的爸爸，外界總會難免將父、子作比較，Biancardi亦在近日的訪問中提到他觀察比較同齡占士與Bronny的相似及相異之處。

從曾經全美高中生第1名，Bronny在新一輪評分跌至第24名。（ESPN截圖）

父子同為無私的組織者

「父子倆在同齡時期的表現有一處很相似，他們樂於成為陣中的組織者，擁有超凡的傳球視野及精準的傳送。」Biancardi曾觀察過高中二年級的占士打球，現在再來評價占士的兒子，別有一番風味：「Bronny在高水平的高中比賽中，仍能展現出他主宰球賽的能力。Bronny在去年美國高中籃球聯賽代表塞拉峽谷高中（Sierra Canyon），對上父親母校聖文森特聖瑪麗中學時，他剛過半場便精準向隊友B.J. Boston傳球，二人完美地完成空中接球入樽，這是我全季看過最好的一個傳球。」

Bronny在對賽期間，只要看到有空間、機會，總會不吝嗇傳球。（Getty Images）

Bronny在高中聯賽的精彩表現：

Bronny一個特質勝過同齡階段的占士

說到父子之間的差別，Biancardi認為二人比賽中的「手法」或面對的球隊環境差別頗大：「占士高中時期不論對上同齡或是比他年長的對手時，他一直保持侵略、威脅的打法。不過Bronny與同齡的占士比較，他被一群比他更強、打法更聰明的球員包圍，發揮空間未及父親。」雖然Bronny目前於球隊的發展機會未必能超越同齡時期的父親，不過從一直以來的觀察看來，Biancardi認為Bronny有一個特質完勝占士：「Bronny的跳投能力不論在射程、穩定性方面，都比占士更好。」

與同齡的父親相比，Bronny的跳投比起當年仍是高中生的占士來得穩定。（Getty Images）

Bronny舉手投足甚有父親占士的影子（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

在籃球世界，身高當然是其中一項不能忽視的條件，不過Bronny的成長線未如當年的占士般強大：「占士在升讀高一前的那個夏天已身高6呎4吋（約1.95米），至高四時已長高至6呎7吋（約2.04米）。目前Bronny即將升讀高二，身高6呎2吋（約1.88米），如果他能像他父親那樣快速成長，他的潛力將會更大。」

占士（左二）在高四時期已經非常高大、健碩，盡顯得天獨厚的身體質素。（網上圖片）

不過，Bronny年紀尚輕亦正處於發育期，在身體條件方面仍未能說得準。Biancardi觀察到Bronny仍有很大的未知發展空間，他認為身高及額外的臂展能為Bronny帶來更多可能，能提升他的內線得分能力、組織天賦、籃板和及防守的多樣性：「如果他沒有長高，他仍能是這屆最好的球員之一。不過，他需要磨練成為一名既能是組織核心，也是得分保證的後衛，才能確保他在場上的位置。」