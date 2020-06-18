【Kobe】高比拜仁直升機失事報告公開　一個原因影響機師判斷出事

NBA球隊洛杉磯湖人一代傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna在內的9人今年初因直升機墜機失事罹難，震驚全球。 經過近半年調查，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）調查人員公布調查進度報告，指機師可能因為天氣問題影響判斷，導致意外發生。

高比與次女Gianna、連同Gianna的教練、兩名隊友及他們的親人，事發時一同前往高比命名的體育學院出席籃球賽，駕駛直升機的機師索比恩（Ara Zobayan）亦與高比相熟，遺憾發生墜機事故，機上9人全數身亡。

加州洛杉磯縣死因裁判部門上月發表180頁報告，詳述受害人遇難情況及死狀，其中一句「傷害迅速，甚至即時致命」，道出機上9人在意外發生一刻已然離世。

高比與次女Gianna不幸罹難，遺下妻子Vanessa與三名女兒。（美聯社）

一個很可能的失事原因

美國國家運輸安全委員會調查人員經過近半年調查，發表一份長達1700頁的報告，內容包括：涉案人員訪談文字記錄、現場照片、飛行報告、機師操作表現（human performance）、直升機狀況（aircraft performance）及航空交通管制狀況（air traffic control）。

報告提出高比乘坐的直升機墜機失事，有可能因為「機師在濃霧中迷失方向，導致錯誤判斷飛行方向及角度」，但並未能確定此乃最終肇因。

調查報告指事發當日的濃霧有可能令機師索比恩錯誤判斷情況。（美聯社）

高比拜仁墜機身亡的消息，震驚全球。（美聯社）

調查報告中提到，有證據顯示機師索比恩透過無線電通知空中管制人員，直升機已上升至4000英呎高度，甚至可能穿過雲層。可是直升機實際上正在下降，隨後控制塔和機師失去聯繫，最終直升機墜毀於洛杉磯山區。

根據直升機公司「Island Express」副總裁Whitney Bagge所言，當發現高比乘搭的直升機在起飛1小時內仍未降落，已知道有問題，「奇怪的是直升機追蹤器於早上9時45分停止，那是不尋常的。我們嘗試透過無線電聯絡索比恩，我不斷重整追蹤器並祈禱那只是故障所致。」可惜，最後還是未能阻止悲劇發生。

同機有Gianna的隊友和教練，眾人一同罹難令人神傷。（美聯社）

Gianna本是美國女籃的希望：

+ 17 + 16 + 15

縱然調查人員相信機師在濃霧中飛行時「誤判」降落以及直升機傾斜角度，導致意外發生，惟官方未為「為何」及「如何」墜毀提供確定原因，因此將持續進行調查，不會就此終止。

至於Vanessa早前認為是直升機公司「Island Express」的疏忽才導致丈夫和女兒死亡，已入稟洛杉磯最高法庭並以《過失致人死亡法》（Wrongful Death Law）起訴「Island Express」。

雖然調查報告已公開，但內容依舊未能確定直升機失事的真正原因，這份報告也不是最終定論，故此Vanessa與「Island Express」的官司相信短期內不會有答案。

NBA一代巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與次女Gianna 1月尾在一宗直升機意外中離世，與妻子Vanessa及餘下3名女兒自此生死相隔。（Instagram）

以高比方式說再見（按圖放大）：